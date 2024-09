Elise Mertens en Taiwanese partner Hsieh Su-Wei nu al zeker van plekje op de Masters in dubbelspel

Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei mogen zich opmaken voor de Masters in het dubbelspel. De tennisfederatie WTA heeft vandaag bekendgemaakt dat het duo er zeker bij zal zijn op de WTA Finals in Riyad.

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei hebben hun ticketje beet voor de Masters in het dubbelspel. Dat toernooi gaat door in de Saoedische hoofdstad Riyad van 2 tot 9 november.

Op de Masters komen alleen de 8 beste duo's van het seizoen in actie. Tennisfederatie WTA maakte vandaag bekend dat Mertens en Hsieh en het Lets-Oekraïense duo Ostapenko-Kichenok zeker zullen aantreden. Op de 6 andere duo's is het nog even wachten.

In 2021 bereikten Mertens en Hsieh al eens de finale op dat prestigieuze toernooi. Beide speelsters mochten er ook al eens juichen.

Elise Mertens won twee jaar geleden samen met de Russische Veronika Koedermetova, Hsieh 11 jaar geleden met de Chinese Peng Shuai.

Dit seizoen won het duo samen ook al de Australian Open en de toernooien in Indian Wells en Birmingham.