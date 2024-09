✋ Tadej Pogacar geeft maatje en toeschouwer Michael Matthews de vijf

Opvallend beeld uit de GP de Montréal: Tadej Pogacar was gisteren zo zegezeker dat hij de tijd vond om zijn trainingspartner Michael Matthews te groeten. Op 500 meter van de finish stond de Australiër hem op te wachten.

Het voorbije weekend koerste een deel van het WorldTour-peloton in Canada. Na winst op vrijdag in Québec haalde Michael Matthews gisteravond de finish niet in Montréal.

Niet dat hij er erg om maalde. Matthews stak zijn hand uit om de solerende Tadej Pogacar alvast proficiat te wensen met zijn zoveelste zege dit jaar. Matthews en Pogacar wonen en trainen allebei in Monaco.