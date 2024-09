Opnieuw koning in Canada! Michael Matthews knalt met machtige sprint naar 3e overwinning in Québec

De perfecte storm voor Michael Matthews. De Australiër hield het hoofd het best koel in een chaotische eindfase van de GP van Québec, waar ook De Lie zich in verslikte. De Belgische kampioen was even op pad met Tadej Pogacar, maar zij strandden in de laatste rechte lijn. Met een machtige eindsprint vloog Matthews naar zijn derde overwinning in de Canadese klassieker. Tiesj Benoot werd nog vierde.

In de laatste ronden nam UAE telkens over in de lastige slotkilometers. Enkele korte, steile hellingen zorgden wel voor weinig scheurtjes in het peloton.

Het was een zonnige vrijdag in Québec.

Matteo Jorgenson waagde ook nog zijn kans, maar zijn bonus was te klein voor de Côte de la Montagne (400 meter aan 10%). Daar gooide Julian Alaphilippe de knuppel in het hoenderhok.

Michael Matthews: "Ik wist dat het een zware dag was geweest, dus niemand had nog de 'kick' in de sprint. Toen het peloton naar links ging, besliste ik om te sprinten op rechts. Niemand verwachtte dat iemand zo vroeg zou aangaan. Ik wist dat ik niet de kracht had voor een korte piek, maar wel voor een sprint van 15 à 20 seconden."

"Ik had een heel goede start van het seizoen. Sinds de declassering in de Ronde van Vlaanderen speelde er iets in mijn hoofd. Het is geweldig om hier revanche te pakken. We hebben er zo hard aan gewerkt sinds de Spelen. Het is echt belangrijk voor mijn familie. Mijn grootmoeder is vorige week overleden, dus deze overwinning is voor haar."