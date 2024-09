Grote onbekende in België, maar nu dé revelatie bij PSV (op knelpuntplek voor Duivels): wie is Matteo Dams?

di 17 september 2024 06:50

Na amper twee basisplaatsen lijkt er op zijn dromen geen rem meer te staan. Matteo Dams (20) was vorige maand nog een grote onbekende, maar nu is onze landgenoot een revelatie bij de Nederlandse landskampioen PSV. Voorstelling van een potentiële probleemoplosser bij de Rode Duivels.

Vertoefde het best bewaarde Belgische geheim zo'n 100 kilometer over onze grens? Zelfs voor intensieve voetbalvolgers was (en is) Matteo Dams een grote onbekende. Zijn naam viel tot dusver nog nooit in lijstjes van grootste Belgische talenten, in een selectie bij de nationale U21 evenmin. Wie de Wikipedia-pagina van Dams leest, zou zelfs durven te denken dat hij een Nederlander is. Op zijn 8e sloot de Antwerpenaar zich aan bij PSV, maar waar de verdediger daarvoor vertoefde? Een groot raadsel waar niemand tot voor kort het antwoord naar zocht.

Tot nu.

Want Dams is plots een hot topic in de Nederlandse Eredivisie. Na enkele verscholen invalbeurten tijdens het seizoensbegin kreeg onze landgenoot de voorbij twee matchen plots zijn kans als basispion op linksachter. Even vaak was Dams uitstekend - tegen NEC dit weekend zelfs 'Man of the Match'. Een onverwachte Belgische revelatie in Eindhoven.

Geen toptalent

Maar waar komt Dams nu opeens vandaan? Wel, het voetbalverhaal van de verdediger begint op 5-jarige leeftijd bij Antwerp. Dams is nog te jong om wedstrijden te spelen, maar toch springt het mannetje er al snel bovenuit. Dat is ook het geval bij een talentendag van PSV, waar zijn papa hem voor ingeschreven had. Eerst traint Dams iedere zondag extra in Eindhoven voor hij in 2012 op 8-jarige leeftijd definitief de overstap maakt.

In de gerenommeerde jeugdopleiding van PSV is Dams een gewaardeerde kracht, maar geen absoluut toptalent. "Vooral twee jaar geleden had Matteo het even moeilijk", vertelt zijn makelaar Jorik Benoit. "Elke wedstrijd sloop er wel een foutje in zijn spel. Hij had het toen moeilijk om een jonge ploeg te dragen. Maar vorig jaar draaide Matteo wel opeens een bijzonder sterk seizoen bij Jong PSV. Hij speelde alles en gaf de meeste succesvollle passes in de hele tweede klasse."

Je merkt dat de kwaliteiten van Matteo er nu goed uitkomen met betere spelers om zich heen. Makelaar Joris Benoit

Door een mix van factoren krijgt Dams deze zomer zijn kans bij de hoofdmacht van PSV. Eerst en vooral missen de Eindhovenaren veel EK-gangers, daarnaast is er achterin sprake van een golf aan blessures. Dams maakt eerst minuten als centrale verdediger - zijn vertrouwde positie - maar wordt nadien door trainer Peter Bosz op linksachter gezet. Daar maakt de jonge Belg indruk met zijn onverzettelijkheid in de duels én uitstekende passing. "Dit hadden wij enkele maanden geleden niet durven te voorspellen", glundert Benoit. "Je merkt dat de kwaliteiten van Matteo er nu goed uitkomen met betere spelers om zich heen. Als linksachter vallen ook zijn aanvallende impulsen me nu op." Ook Dams zelf moet zich soms even in de arm knijpen als hij zijn stormachtige ontwikkeling overschouwt.

"Het is allemaal heel snel gegaan", klonk het deze week op een persmoment. "In het begin was het wat lastiger, maar als je dan wat vertrouwen krijgt, gaat het niveau van je spel omhoog."



(lees voort onder IG-post)

Onverstoorbaar

En dus zou het zomaar kunnen dat Dams op een jaar tijd van de Youth League met de U18 naar de échte Champions League springt. Ervaren linksachter Mauro Junior is weer fit, maar toch opperen velen dat Dams door zijn recente prestaties gewoon de voorkeur moet krijgen op bezoek bij Juventus. "De Champions League is qua clubvoetbal het hoogste wat er is", mijmerde de Belg vorige week. "Daar wou ik als klein mannetje al staan." Dat Dams zijn droom sneller dan verwacht lijkt te mogen inlossen, zorgt er evenwel niet voor dat hij gaat zweven. "Want de grootste troef van Matteo is zijn nuchterheid", verzekert Benoit. "Hij staat steeds met beide voeten op de grond. Dat heeft hij ook van thuis uit. Zijn ouders zijn heel rustig en realistisch, ze beseffen dat je er alleen door hard te werken komt."

Mijn gastgezin helpt me al vier jaar met alles en daar ben ik ze dankbaar voor. Ook mijn vader en moeder deden dat jarenlang. Matteo Dams