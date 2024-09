Nuchtere Marthe Truyen: "Het bleek een utopie dat we het zonder Lotte Kopecky zouden kunnen"

za 14 september 2024 18:27

Tegen een ijzersterk Nederlands blok en zonder kopvrouw Lotte Kopecky is het voor de Belgische vrouwen moeilijk gebleken om hun stempel te drukken op het EK wielrennen. "We hebben het geprobeerd, maar er was weinig aan te doen", klinkt het.

Met een 14e plaats was Marthe Truyen de beste Belgische op het EK in Limburg. Voor de camera van Sporza doet ze het verhaal van de sprint, die autoritair gewonnen werd door Lorena Wiebes. "De sprint was superhectisch. Ik zag heel veel bijna-valpartijen, maar geen enkele hele valpartij. Er werd veel “gekwakt”. Ik denk dat niemand van ons daar eigenlijk veel ervaring mee heeft", vertelt Truyen. "Het bleek een utopie dat we het zonder Lotte Kopecky zouden kunnen. Ik doe bij dezen een oproep aan Lotte om volgende keer weer mee te rijden (lacht)."

Iedereen heeft wel eens geprobeerd, maar we kregen geen bewegingsvrijheid. Marthe Truyen

"Nederland controleerde alles. Toen voelde je al dat niemand zou weggeraken. Dat was echt onhaalbaar. We hebben het wel geprobeerd. We wilden ons in de kijker rijden." "Ons plan? Iedereen mocht proberen en in een sprint was het aan mij. Iedereen heeft wel eens geprobeerd, maar we kregen geen bewegingsvrijheid." "In de sprint missen we dan ook ervaring om als ploeg te komen. We zaten ook te veel in de wind in de laatste 3 km. En op het einde kwam ik duidelijk tekort."

