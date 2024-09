Lorena Wiebes glundert na 2e Europese titel: "We hebben getoond dat we er als Nederland collectief staan"

Voor de 2e keer in 3 jaar heeft Lorena Wiebes zich tot Europees kampioene gekroond. In de massasprint was de Nederlandse haar ploeggenotes kwijt, maar dat hield haar niet van een vlotte zege. "Het was echt chaotisch, maar ik vond het wiel van de Italiaanse trein", zei Wiebes in een eerste reactie.

Na een dag met relatief weinig aanvallen werd het een massasprint in Hasselt. Dat gebeurde wel niet zomaar, vertelt Lorena Wiebes.

"De meiden hebben geweldig gereden. Vooral in de laatste ronde was er volledige controle. Daardoor voelde ik wel wat druk in de laatste ronde. We hebben laten zien dat we er als Nederland collectief staan"

In de slotkilometer moest Wiebes het vooral zelf doen, maar dat was deel van het plan. "Voor iedereen was er een beetje chaos. De treintjes vielen uit elkaar. Ik vond het wiel van de Italiaanse trein."

"Het was een beetje ons tactisch plan om vroeg op kop te zitten en te profiteren van de trein van Italië. Karlijn (Swinkels, red.) hield het tempo goed hoog. Toen wist ik dat het tijd was om mijn eigen weg te zoeken."