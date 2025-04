LIVESTREAM Scheldeprijs: Vluchters blijven in de lokale rondes makkelijk binnen schot van de sprintersploegen

Het hoeft niet te verbazen dat elke ploeg wel met een snelle man naar Terneuzen is afgezakt voor de start van de Scheldeprijs. Een driestrijd tussen misschien wel de drie strafste spurters van het moment krijgen we echter niet: Jonathan Milan bereidt zich voor op Parijs-Roubaix en is hier niet.



Die editie van Alexander Kristoff in 2022 was meteen de enige sinds 2003 die niet in een sprint uitmondde, al dan niet van een groot peloton. Ook met de windpassage door Zeeland is die (massa)spurt bijzonder lastig te ontlopen.