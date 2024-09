Slecht nieuws voor Anderlecht: Jan Vertonghen zeker nog out tot "na de volgende interlandbreak"

Kopzorgen voor Brian Riemer bij de herstart van de competitie. De interlandbreak heeft heel wat vraagtekens opgeroepen en ook zijn kapitein Jan Vertonghen is nog niet fit. Hij is zeker nog een maand buiten strijd. Met Dendoncker lijkt Riemer wel de geknipte doublure te hebben gevonden. "Al zou ik het droevig vinden om hem achteraan te posteren", klinkt het.

Jan Vertonghen zal nog niet meteen opnieuw in actie komen voor Anderlecht.

De centrale verdediger staat al enkele weken aan de kant met een achillespeesblessure en is ook tot en met de volgende interlandperiode in oktober onbeschikbaar. Dat bevestigde Anderlecht-coach Brian Riemer op zijn wekelijkse persbabbel in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Westerlo.

"Het duurt langer dan we verwachten en de blessure is ook delicaat", zei Riemer. "Hij zal daardoor nog langer geblesseerd zijn, zeker tot na de volgende interlandperiode."

Ter info: die interlandperiode is over een kleine maand. Van 7 tot 14 oktober.



"Het is een blessure die lang aansleept en tijd nodig heeft, maar een operatie is niet meteen een oplossing", gaat Riemer verder.

"Jan is iemand die rationele beslissingen neemt en nu ook heel ongelukkig is dat hij niet kan spelen en de ploeg niet kan helpen. Het doet me ook heel veel pijn om te zien dat Thorgan (Hazard, red.) en hij op de tribune zitten, want daardoor missen we heel wat ervaring, maturiteit en kwaliteit."