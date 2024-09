Zeker geen acteur, bijna een voetballer, vooral "fysiek grenzeloze" atleet: wie was Ivo Van Damme?

De Memorial Van Damme is dit jaar aan zijn 48e editie toe, voor het eerst gespreid over twee volwaardige dagen. Bijna 50 jaar na de dood van de betreurde Ivo Van Damme is de meeting die zijn naam draagt grootser dan ooit. Een portret van een van de beste atleten die ons land ooit gekend heeft. "Hij had olympisch kampioen en wereldrecordhouder kunnen zijn."

Al 25 jaar geleden was er een Amerikaanse atleet die na zijn wedstrijd op de Memorial gevraagd werd of hij Van Damme kende. "Ja, natuurlijk. Jean Claude, geweldige acteur", klonk het bloedserieus.

De Memorial Van Damme houdt al bijna 50 jaar de gedachte aan Ivo Van Damme levend, al zullen steeds minder mensen precies weten wie de man was naar wie de meeting in Brussel vernoemd werd.

Zijn overstap naar de atletiek bleek geen verkeerde gok. "Coach Mon Van Den Eynde belde me al snel op en zei: "Die naam moet je onthouden. Het is een van de grootste talenten die ik ooit heb mogen coachen"", aldus Meert.

De Brit, 2 jaar jonger dan onze landgenoot, is 19 wanneer Ivo Van Damme in de zomer van 1975 zijn neus aan het venster steekt, door het 20 jaar oude Belgische record van Roger Moens op de 800 meter van de tabellen te lopen.

Niet gespeend van enige bescheidenheid toont de nog altijd maar 22-jarige Van Damme zich in de aanloop naar de Olympische Spelen in Montréal bijzonder ambitieus. "Wie mij wil verslaan, zal het wereldrecord moeten verbeteren", klinkt het, een boude uitspraak die later visionair zou blijken.

De branie van Van Damme typeert zijn karakter. "Hij had een niet-Belgische persoonlijkheid. Sommigen vonden dat arrogant. We zijn dat niet gewoon van Belgische sporters. Veel Belgen waren al blij dat ze op de Spelen stonden, hij was er om te presteren. Zo was hij gewoon", vertelt Meert.

De lijn tussen zelfverzekerd en arrogant is dun, maar Van Damme lost zijn eigen verwachtingen wel in. Op de Spelen van Montréal in 1976 snelt hij naar twee zilveren plakken, op de 800 meter en de 1.500 meter.

Opvallend: Van Damme loopt daarbij 1'43"86. Een Belgisch record en ook de chrono die hij als motivatie op een papiertje boven zijn bed gehangen had: daarop stond 1'43"8. Bovendien blijkt ook zijn voorspelling te kloppen: winnaar Alberto Juantorena laat met 1'43"50 een wereldrecord optekenen.