Voor het eerst 2 dagen en ongezien veel olympiërs: alles wat je moet weten over de Memorial Van Damme

wo 11 september 2024 10:59

Bigger, Better, Faster, Stronger. De Memorial Van Damme zit dit jaar in een nieuw jasje. De gerenommeerde atletiekmeeting is het decor voor de Diamond League-finale en wordt voor het eerst in de geschiedenis over twee dagen gespreid. En dat lokt opnieuw een legioen aan olympische medaillewinnaars en Belgische sterren naar Brussel. Lees hier alles wat u moet weten over de Memorial XXL.

Tweedaagse finaleditie

Vrijdag en zaterdag vindt de 48e editie plaats van de Memorial Van Damme. De Belgische atletiekmeeting wordt voor het eerst in de geschiedenis over twee dagen georganiseerd. Zowel vrijdag als zaterdag is er een avondsessie gepland die rond 18 uur begint. "Het wordt een heel uitzonderlijk editie", blikte meetingdirectrice Kim Gevaert maandag vooruit in het Koning Boudewijnstadion. Dat de Allianz Memorial Van Damme dit jaar de finale is van de Wanda Diamond League, de verzameling van de grootste atletiekmeetings ter wereld, maakt het tot nog een straffere editie. Er staan finales in 32 disciplines op het programma, gespreid over twee dagen. 13 Belgen strijden mee in een finale, 11 andere doen mee in een van de invitational events. Zo staat er vrijdagavond bijvoorbeeld een extra 400 meter op het programma, de laatste 400 meter uit de carrière van Kevin Borlée. Zaterdagavond wordt hij samen met zijn eveneens afscheidnemende tweelingbroer Jonathan gehuldigd.

Kevin Borlée zwaait uit voor eigen publiek.

70.000 tickets

In totaal gingen er 70.000 tickets voor de speciale editie de deur uit, waarvan 37.000 op vrijdag en 33.000 op zaterdag.



Daarmee breekt de Memorial zijn eigen ticketrecord en dat van alle vorige Wanda Diamond League-finales. Maar er zijn in sommige categorieën nog tickets beschikbaar. Er zullen dus iets meer toeschouwers aanwezig zijn op vrijdag, zo lijkt het er toch op dat de Belgen houden van traditie. "De Olympische Spelen en de Paralympics hebben voor een enorme boost gezorgd en de fantastische resultaten van de Belgen helpen natuurlijk wel. De mensen willen waarschijnlijk naar dezelfde sterren komen kijken als in Parijs", legde Gevaert uit.

Bolingo en Thiam op de Memorial vorig jaar.

101 olympische en paralympische medailles

En of de toeschouwers aan sterrenkijken kunnen doen in het Koning Boudewijnstadion. Alle atleten samen zijn goed voor 101 medailles op de voorbije Olympische en Paralympische Spelen. Nooit eerder was een atletiekmeeting zo sterk bezet. Van de 101 medailles zijn er 82 behaald op de Olympische Spelen: 25 gouden, 32 zilveren en 25 bronzen. Bij negen wedstrijden staat het integrale podium van Parijs aan de start. Het verzamelde deelnemersveld voor de zes paralympische nummers op de Memorial bracht 19 medailles mee uit Parijs: 10x goud, 7x zilver en 2x brons. Onze landgenoten Léa Bayekula (2x goud), Maxime Carabin (2x goud) en Peter Genyn (1x zilver en 1x brons) hadden een groot aandeel in die medailleoogst en zullen komend weekend niet ontbreken in het Koning Boudewijnstadion. Ook het volledige podium van de 100m T64 bij de vrouwen tekent present.

Ook fenomeen Femke Bol tekent present.

De olympische medaillewinnaars:

Mannen:

100 m: Fred Kerley

200 m: Letsile Tebogo en Kenny Bednarek

400 m: Matthew Hudson-Smith en Muzala Samukonga

800 m: Emmanuel Wanyonyi, Marco Arop en Djamel Sedjati

1500 m: Cole Hocker -en Yared Nuguse

5000 m: Jakob Ingebrigtsen en Ronald Kwemoi

110 m horden: Daniel Roberts

400 m horden: Alison dos Santos

3000 m steeple: Soufiane El Bakkali en Abraham Kibiwot

4 x 100m : Akani Simbine

4 × 400m: Vernon Norwood, Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi, Letsile Tebogo en Matthew Hudson-Smith

Hoogspringen: Shelby McEwen

Polsstokspringen: Armand Duplantis, Sam Kendricks en Emmanouil Karalis

Verspringen: Miltiadis Tentoglou, Wayne Pinnock en Mattia Furlani

Hinkstapspringen: Pedro Pichardo

Kogelstoten: Ryan Crouser, Joe Kovacs en Rajindra Campbell

Discuswerpen: Mykolas Alekna en Matthew Denny

Hamerslingeren: Neeraj Chopra en Anderson Peters

Vrouwen 100 m: Sha'Carri Richardson en Julien Alfred 200 m: Brittany Brown en Julien Alfred 400 m: Salwa Eid Naser en Marileidy Paulino 800 m: Mary Moraa 1500 m: Georgia Bell, Jessica Hull en Faith Kipyegon 5000 m: Faith Kipyegon en Beatrice Chebet 10000 m: Beatrice Chebet 100 m horden: Jasmine Camacho-Quinn en Cyréna Samba-Mayela 400 m horden: Femke Bol, Anna Cockrell en Sydney McLaughlin-Levrone 3000 m steeple: Faith Cherotich, Peruth Chemutai en Winfred Yavi 4 × 100 m: Daryll Neita, Dina Asher-Smith en Sha'Carri Richardson 4 × 400 m: Femke Bol, Lieke Klaver, Alexis Holmes, Sydney McLaughlin-Levrone en Shamier Little Hoogspringen: Iryna Herashchenko, Eleanor Patterson, Nicola Olyslagers en Yaroslava Mahuchikh Polsstokhoogspringen: Alysha Newman en Nina Kennedy Verspringen: Jasmine Moore Hink-stap-springen: Jasmine Moore en Shanieka Ricketts Kogelstoten: Song Jiayuan, Maddi Wesche en Yemisi Ogunleye Discuswerpen: Sandra Elkasević, Feng Bin en Valarie Allman Speerwerpen: Haruka Kitaguchi

De paralympische medaillewinnaars:

Belgen: Léa Bayekula (2x goud)

Maxime Carabin (2x goud)

Peter Genyn (zilver & brons) Internationaal Marlène Van Gansewinkel (3x)

Fleur Jong (2x)

Kimberly Alkemade 2x)

Cody Fournie (2x)

Timothée Adolphe (2x)

Aysel ÖnderAthanasios Ghavelas

Paralympische revelatie Bayekula wil ook indruk maken in Brussel.

De Belgen:

Daarnaast komen er traditiegetrouw heel wat Belgische atleten in actie op de Memorial. Sommigen in het officiële Diamond League-circuit, anderen nemen deel aan de bekende "invitational" events, die ingelegd worden om atleten die dit seizoen niet deelnamen aan de Diamond League toch te laten meedoen in Brussel.

Mannen (Diamond League): 400 m: Jonathan Sacoor

800 m: Eliott Crestan



1500 m: Jochem Vermeulen

5000 m: Isaac Kimeli

110 m horden: Michael Obasuyi

Hoogspringen: Thomas Carmoy

Polsstokhoogspringen: Ben Broeders

Discuswerpen: Philip Milanov

Speerwerpen: Timothy Herman Mannen (invitational): 100 m invitational: Kobe Vleminckx, Simon Verherstraten, Ibrahim Camara en Antoine Snyders

400 m invitational: Dylan Borlée, Kevin Borlée, Daniel Segers en Florent Mabille Vrouwen (Diamond League): 100 m: Rani Rosius

1500 m: Elise Vanderelst

400 m horden: Paulien Couckuyt

Polsstokhoogspringen: Elien Vekemans Vrouwen (invitational): 200 m invitational: Delphine Nkansa en Rani Rosius

400 m invitational: Hanne Claes

Sacoor toonde zich op de persconferentie vooraf al ambitieus.

LIVE op Sporza

Bij Sporza hoeft je niets te missen van de tweedaagse Memorial Van Damme. Integendeel: zowel op tv, radio als online zit je vrijdag en zaterdag op de eerste rij om de Memorial live te beleven.



Kijk beide dagen vanaf 19.30 uur op VRT CANVAS naar de integrale uitzending, ook in onze app en website kunt u terecht voor een livestream.



Luisteren kan steeds op Radio 1, waar je kunt genieten van rechtstreeks verslag vanuit het Koning Boudewijnstadion.

Programma

17.00 uur: deuren open, gevolgd door het voorprogramma

19.30 uur: openingsceremonie

20.00-22.00 uur: Wanda Diamond League programma

22.00-22.30 uur: optreden van Daan + lasershow op vrijdag / optreden van Henri PFR + lasershow op zaterdag Het gedetailleerde programma per discipline en met alle deelnemers kunt u op deze pagina raadplegen.

vrijdagsessie 17.55 uur 100 meter Memorial Jeugd vrouwen 18.00 uur Hoogspringen Memorial Jeugd vrouwen 18.02 uur 100 meter Memorial Jeugd mannen 18.09 uur 1.500 meter Allianz Eagles mixed 18.22 uur 1.000 meter Memorial Jeugd vrouwen 18.30 uur 1.000 meter Memorial Jeugd jongens 18.40 uur 4x100 meter Memorial Jeugd vrouwen 18.47 uur 4x100 meter Memorial Jeugd mannen 18.54 uur 100 meter "Blades on Trak + Legs Go Mixed" 19.00 uur 100 meter Club Mixed 19.06 uur 100 meter Ligna Verde Mixed 19.11 uur Discuswerpen vrouwen (DL) 19.12 uur 400 meter T20 vrouwen 19.17 uur Verspringen mannen (DL) 19.19 uur 100 meter T11/T12 mannen 19.24 uur 800 meter T54 vrouwen 19.30 uur - openingsceremonie met Belgen in een hoofdrol 19.41 uur 100 meter T64 vrouwen 19.43 uur Kogelstoten vrouwen (DL) 19.45 uur Polsstokspringen Mannen (DL) 19.47 uur 400 meter invitational mannen 19.53 uur 400 meter invitational mannen 20.04 uur 400 meter vrouwen (DL) 20.17 uur 100 meter mannen (DL) 20.28 uur 110 meter horden mannen (DL) 20.29 uur Hoogspringen vrouwen (DL) 20.35 uur Discuswerpen mannen (DL) 20.37 uur 5.000 mannen (DL) 20.52 uur Hinkstapspringen vrouwen (DL) 21.01 uur 100 meter vrouwen (DL) 21.09 uur 3000 meter steeple mannen (DL) 21.29 uur 1.500 meter mannen (DL) 21.40 uur 800 meter vrouwen (DL) 21.52 uur 400 meter mannen (DL)

(DL) = Diamond League-discipline

zaterdagsessie 17.45 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter mannen E 17.55 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter mannen D 18.00 uur Hoogspringen Memorial Jeugd mannen 18.05 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter vrouwen D 18.15 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter mannen C 18.25 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter vrouwen C 18.35 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter mannen B 18.45 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter vrouwen B 18.52 uur Speerwerpen vrouwen (DL) 18.55 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter mannen A 19.05 uur Belgische Kampioenschappen 4x400 meter vrouwen A 19.14 uur 100 meter Gelijke Kansen-loop mixed 19.20 uur 100 meter nationaal mannen 19.25 uur - Podiumceremonie BK 4x400 meter 19.28 uur Hinkstapspringen mannen (DL) 19.30 uur - Huldiging Kevin en Jonathan Borlée 19.32 uur Kogelstoten mannen (DL) 19.41 uur 400 meter T52 mannen 19.47 uur 100 meter T51 mannen 19.51 uur Polsstokspringen vrouwen (DL) 19.53 uur 200 meter invitational vrouwen 20.04 uur 400 meter horden mannen (DL) 20.17 uur 200 meter vrouwen (DL) 20.20 uur Hoogspringen mannen (DL) 20.22 uur Speerwerpen mannen (DL) 20.27 uur 3.000 meter steeple vrouwen (DL) 20.46 uur 100 meter horden vrouwen (DL) 20.52 uur Verspringen vrouwen (DL) 20.54 uur 1.500 meter vrouwen (DL) 21.07 uur 200 meter mannen (DL) 21.18 uur 5.000 meter vrouwen (DL) 21.40 uur 800 meter mannen (DL) 21.52 uur 400 meter horden vrouwen (DL)