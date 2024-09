Jonathan Sacoor trekt met ambitie naar de Memorial: "En daarna dubbel zo hard feesten"

"Parijs was een hele hoge stresssituatie waar veel bij kwam kijken", vertelde Jonathan Sacoor op de persconferentie voor de Memorial Van Damme. Dan zou je denken dat de 400 meterloper voor wat ontspanning zou kiezen, maar niets is minder waar.



"Na Parijs was het dus kijken hoe hard de decompressie zou zijn, maar we zijn gewoon door blijven doen. Ik wilde niet te veel rust nemen, want anders zou het moeilijk zijn om me op te laden. Het is een geweldige kans dat ik hier de Diamond League-finale mag lopen, dus dan wil ik daar het maximale uithalen."



"Het is pijnlijk om te moeten zeggen, maar ik heb dus helemaal niet gefeest na de Olympische Spelen. Maar hopelijk kan ik dan dubbel zo hard feesten eens het gedaan is."



"Het gaat hier een atletiekfeest worden met al die grote namen en hopelijk kunnen de Belgen iets extra speciaals toedragen. Het wordt ook een eer voor ons omdat we een ereronde mogen maken."