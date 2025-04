Nieuwe opdoffer voor Inter in gitzwarte week: AS Roma zet de Milanezen een ferm hak in de titelstrijd

In de Serie A heeft AS Roma de topper op het veld van Inter gewonnen. De Romeinen mogen zo nog dromen van de top 4 en de Champions League, terwijl de titelkansen van de Nerazzurri door de nederlaag een flinke knauw krijgen.

Neen, het is niet het weekje van Inter. Vorige week werd in de competitie al verloren van Bologna en enkele dagen geleden werden de Nerazzurri door stadsrivaal Milan uit de finale van de Coppa Italia geweerd.

Daar kwam zondagmiddag nog een nieuwe opdoffer bovenop, want AS Roma graaide de volle buit mee in Giuseppe Meazza.

Thuisploeg Inter zocht in een ondermaatse 1e helft opnieuw naar zichzelf tegen een solide Roma, dat al 17 wedstrijden niet meer verloren had in de Serie A. Halfweg het eerste bedrijf kwamen de bezoekers ook op voorsprong, toen Soulé met een tikkeltje meeval de bal kreeg en de 0-1 op het bord zette.

In een betere 2e helft had Inter wel het meeste van het spel, maar de Milanezen slaagden er niet in om de Romeinse organisatie te ontwrichten. Een pijnlijke nederlaag voor Inter, want concurrent Napoli moet nog in actie komen vanavond.

Lang mag Inter wel niet blijven treuren met dit verlies, want woensdag moet het aan de bak in Barcelona in de halve finales van de Champions League.