Het "verkoophuis" is gesloten, waar staat de JPL nu? "Het is zoeken naar een succesvol hart in de kernen"

Het Panini-boek kan eindelijk gedrukt worden. Bij het ingaan van de 7e speeldag van de Jupiler Pro League zijn de spelerskernen eindelijk volledig. Hoe staan de Belgische ploegen ervoor? Voetbalcommentator Tom Boudeweel overschouwt enkele opvallende trends.

De 7e speeldag staat voor de deur, maar voor veel eersteklassers voelt het als een nieuwe start nu de spelerskernen eindelijk afgerond zijn. Anderlecht versterkte zich nog met Leander Dendoncker, Antwerp lokte Dennis Praet op de valreep naar de Bosuil. Twee oude bekenden, maar opvallend: de ene wordt gehuurd, de andere komt transfervrij over. Het past binnen het plaatje van de eersteklassers die als goede huisvaders hun budget hebben beheerd. Terwijl de Belgische ploegen een pak meer transferinkomsten hadden - er werd voor 345 miljoen euro verkocht - gaven ze maar 98 miljoen euro uit aan nieuwkomers, 70 miljoen minder dan vorig jaar.

Transferzomer Inkomsten Uitgaven 2024 345 miljoen 98 miljoen 2023 200 miljoen 168 miljoen 2022 197 miljoen 127 miljoen 2021 137 miljoen 123 miljoen 2020 122 miljoen 73 miljoen 2019 230 miljoen 147 miljoen

Een stevige sanering. Niet alleen waren er 64 inkomende transfers minder dan vorig seizoen, de nieuwkomers zijn ook steeds jonger. De JPL-aanwinsten hebben een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. Goedkoper en ook meer doorverkoopwaarde. Zo redeneerde Arnar Vidarsson, sportief manager van AA Gent, bijvoorbeeld ook deze zomer. Met Max Dean (20) en Andri Gudjohnsen (22) koos Gent voor twee jonge spitsen, eerder dan zoals Club Brugge voor de 27-jarige Gustaf Nilsson te gaan. "Nilsson halen voor 6 miljoen is makkelijker, maar dan betaal je meer voor een speler van wie de doorverkoopwaarde wellicht minder groot is", vertelt Vidarsson vandaag in het Nieuwsblad.

Jongerencompetitie

Ook voetbalcommentator Tom Boudeweel ziet een verschuiving naar meer jeugd. "De Jupiler Pro League is bijna een jongerencompetitie", vertelt hij. "Het is gemakkelijk gezegd van Vidarsson dat Nilsson minder doorverkoopwaarde heeft, maar hij kan wel nog 5 jaar presteren bij Club Brugge. Dat is ook meerwaarde." "Nu is het veel jonge spelers kopen en na een aanpassingsperiode snel weer verkopen. Zo creëer je een verkoophuis." "Je moet ergens nog altijd wel een basis hebben in je team, een succesvol hart. Zoals Club Brugge vroeger had met Vanaken en Vormer. Een basis die anderen toelaat om te schitteren, een basis die nog verbondenheid voelt met een club."

En dat hart, vaak van Belgische makelij, vind je steeds minder terug bij de eersteklassers, ziet ook Boudeweel. "Het is hard zoeken naar het hart. Union had het de voorbije jaren, maar nu Teuma ook weg is, blijft er niet veel meer over." "Club Brugge heeft nog de tandem Mechele-Vanaken, maar als Onyedika nog naar Galatasaray zou vertrekken, zou dat een grote aderlating zijn. De Nigeriaan heeft tijdens de play-offs getoond dat hij een onmisbare schakel is." "Antwerp heeft ook veel sterkhouders verkocht met Keita, George, Ekkelenkamp, uit noodzaak. Anderlecht stoelt nog op Stroeykens, Leoni en Verschaeren, maar dat zijn dan weer geen onbetwistbare basisspelers."

Weinig tijd om te bouwen

Makelaar Stijn Francis vindt het "geen slechte evolutie dat het geld uitgeven zonder nadenken is gestopt". Maar voor de coaches blijft het een uitdaging om nu pas met een voltallige kern te kunnen werken. "Ze hebben een volledige voorbereiding gedaan en moeten nu eigenlijk opnieuw beginnen", aldus Boudeweel. "Zeker de ploegen die Europees spelen, hebben door de midweekwedstrijden nog weinig tijd om te bouwen aan een systeem." "Het mooiste voorbeeld is Anderlecht vorig seizoen: coach Brian Riemer vond het een voordeel dat Anderlecht 11e was geworden. Zo hadden ze een lange voorbereidingsperiode, waarop ze alles konden bouwen." "Als je dan keek welke spelers er na de voorbereiding nog allemaal bijkwamen: Delaney, Hazard... Dat was een heel andere kern. Wat Riemer had gezegd, was dus nonsens."

Met een vijfde van de competitie al achter de rug, zitten al enkele ploegen in de shit Tom Boudeweel