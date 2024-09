Absolute recordinkomst voor Belgische clubs, toch gaven ze amper uit: op zoek naar de reden achter dat contrast

De boekhouders van veel eersteklassers glunderen. Is het jou ook opgevallen dat het de voorbije weken lucratieve uitgaande transfers regende bij onze clubs? Een trend die zich weerspiegelt in de cijfers. Onze eersteklassers verkochten deze mercato voor 345 miljoen aan spelers.

In bovenstaande cijfers zitten wel wat 'speciale' dossiers. Zo wordt de recordtransfer van Igor Thiago - al in februari aangekondigd - nu pas meegerekend. En ook de overgang van Mike Trésor naar Burnley komt door afspraken nu pas in de boekhouding.

Veel straffe cijfers, dus. En die komen voor voetbalmakelaar Stijn Francis toch enigszins als een verrassing.

"Omdat het een rustige transferperiode is waarin men serieus op het geld lette", merkte hij. "Ook de clubs uit Saudi-Arabië hebben niet enorm veel geld in de markt gepompt, in tegenstelling tot vorig jaar."



Ook in de grootste Europese voetbalcompetities was de spilzucht opvallend laag. Francis ziet daarvoor meerdere redenen.



"In Engeland beginnen de Financial Fair Play-regels stevig door te werken. Vorig jaar zijn er voor het eerst sancties opgelegd - kijk naar de puntenaftrek bij Everton, waardoor er toch heel wat clubs op hun tellen zijn beginnen te letten."

"In het verleden dacht men "zo ver zal het wel niet komen", terwijl er nu voorzichtigheid heerst. In Frankrijk hebben de clubs dan weer af te rekenen met de dalende opbrengsten voor tv-rechten."