Lange periode van onzekerheid als ultieme voordeel: waarom de transfermarkt in België pas 6 september sluit

Want vergeet niet: spelers worden tussen 31 augustus en 6 september lastiggevallen door de lokroep van de topcompetities. De markt is slechts open in één richting, wat de clubs de tijd biedt om buitenkansjes op te pikken.

"Ik denk dat het alleen maar voordelen biedt, eerlijk gezegd", windt voetbalmakelaar Stijn Francis er geen doekjes om. "Het is vervelend dat het huiswerk nog steeds niet af is, maar het biedt enorme opportuniteiten."

In het verleden zagen Belgische clubs zelf nog spelers last minute vertrekken, nu zijn zij de opportunisten van dienst. Al heeft elk voordeel zijn nadeel, natuurlijk.

"Het zorgt wel voor meer speculatie tijdens de zomer, wat dan weer nadelig is voor een duidelijke transfervisie", merkt Francis op. Waarom wordt Deadline Day dan toch niet vroeger gevierd?

Het antwoord daarop is te traceren naar Operatie Zero anno 2018. Een antiwitwaswet legt sindsdien strenge regels op om crimineel geld een halt toe te roepen.

Voetbalclubs moeten zelf nagaan met wie ze zaken doen en of het geld dat ze binnenkrijgen zuiver is. Als transfers verdacht zijn of er verdacht geld bij betrokken is, moeten ze dat aangeven. Clubs en makelaars die in verband worden gebracht met crimineel geld, riskeren geldboetes tot 1 miljoen euro en zelfs celstraffen.



Die controles kosten de clubs natuurlijk wel extra tijd. Tijd die er niet is als je net voor 1 september nog een transfer wil realiseren. Het weekje extra is dus sportief en financieel meer dan welgekomen.