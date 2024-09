Dan toch: McLaren kiest resoluut voor Lando Norris als kopman in de strijd om de F1-titel

do 12 september 2024 09:07

Op 8 races van het einde heeft McLaren nu toch de keuze gemaakt om voluit voor Lando Norris te gaan in het Formule 1-kampioenschap. "We zullen onze steun aan Lando verlenen, maar zonder onze principes te veel aan te tasten", vertelde teambaas Andrea Stella in een interview met BBC.

Waar in Monza de "Papaya-rules" nog regeerden, zal er vanaf zondag anders geracet worden bij McLaren. Zo willen ze met Lando Norris volop voor het kampioenschap gaan, zelfs als dat wil zeggen dat Oscar Piastri dan moet wachten op zijn ploegmaat.



"We willen echt winnen", vertelde teambaas Andrea Stella aan BBC. "Maar we willen op de juiste manier winnen."



Stella liet na Monza de deur al op een kier en heeft nu de knoop volledig doorgehakt.



"We zullen onze steun aan Lando dus verlenen, maar zonder onze principes te veel aan te tasten. Het teambelang komt bij ons namelijk altijd als eerste. Sportiviteit is belangrijk voor ons bij het racen. En we willen dus eerlijk zijn naar onze rijders."



Maar nu kiezen ze bij McLaren dus wel resoluut voor Norris als hun kopman. Een beslissing die Piastri begrijpt.



"De gesprekken zijn goed verlopen", vertelde Stella. "Oscar zei wel dat het pijn zou doen om een overwinning uit handen te geven, maar dat hij het wel zou doen. Elke rijder wil winnen, dus ik ben onder de indruk door de mate van team spirit en maturiteit die er de afgelopen periode geweest is."



Voor Norris komt deze beslissing als een godsgeschenk, al wil hij zelf niet dat hij de overwinning helemaal cadeau krijgt.



"Lando wil winnen als hij de overwinning verdient", wist Stella nog te vertellen. "Het is oké dat je ploegmaat je af en toe helpt, maar je wil niet constant daarvan gebruik maken gewoon voor de punten. Dat is niet hoe McLaren of Lando wil winnen."



Met nog 8 races te gaan heeft Norris een achterstand van 62 punten op Max Verstappen. Verkleint de 24-jarige Brit die kloof dit weekend in Bakoe met de hulp van Piastri?

