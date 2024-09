Voorproefje voor volgend jaar: Bearman neemt in Bakoe F1-zitje van geschorste Magnussen over

Omdat Kevin Magnussen een race op het strafbankje zit, mag Oliver Bearman nog eens aan het F1-stuur draaien in de GP van Bakoe. Haas laat de 19-jarige Brit zo nog wat extra ervaring opdoen voor volgend seizoen.

Kevin Magnussen zorgde in de GP van Monza voor een negatieve primeur. Door zijn aanrijding met Pierre Gasly verzamelde hij 12 strafpunten op zijn licentie, waardoor hij als eerste F1-rijder wordt geschorst voor een race.

Haas besloot niet in beroep te gaan, want het krijgt zo een kans om Oliver Bearman al eens in te schakelen. De 19-jarige Brit wordt volgend seizoen een vaste rijder bij de Amerikaanse renstal.

Bearman viel dit seizoen al eens in bij Ferrari. Hij maakte toen in Saudi-Arabië zijn F1-debuut omdat Carlos Sainz moest worden geopereerd aan een blindedarmontsteking.

Volgend jaar vormt Bearman een duo met Esteban Ocon. De Duitser Nico Hülkenberg verkast naar Sauber, Magnussen heeft nog geen zitje.