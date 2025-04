Parijs-Camembert smelt voor de aanvalslust van Lander Loockx, die eerste profzege boekt

Lander Loockx (27) heeft zijn eerste profzege geboekt in Parijs-Camembert. Een zege die hopelijk naar meer zal smaken, want de Belg van Unibet Tietema Rockets wint zijn gewicht in kaas.

De 65 kilogram camembert waarmee Benoît Cosnefroy vorig jaar naar huis ging, lag nog op de maag, want de titelverdediger stond niet aan de start van de Franse semi-klassieker Parijs-Camembert.

Heel wat kandidaat-opvolgers haalden hun rasp dan maar boven en dunden het peloton uit in een waaierslag. Unibet Tietema Rockets was met vijf renners nog talrijk aanwezig in de finale.

Lander Loockx waagde zijn kans en trok met 5 metgezellen op avontuur in de finale, allemaal met een tandenstoker in de aanslag om het brokje kaas weg te prikken.

Uiteindelijk moet de organisatie 72 kilogram aansnijden, want Loock boekte in Livarot zijn eerste profzege uit zijn carrière. Hij klopte het Franse talent Paul Seixas en Louis Barré in de sprint.

De 27-jarige Loockx is vooral bekend als veldrijder, maar maakt sinds vorig jaar ook naam op de weg. Eerder dit seizoen schreef de Vlaams-Brabander het bergklassement van de Ronde van Taiwan op zijn naam.