Negatieve primeur: Kevin Magnussen mist GP van Bakoe door te veel strafpunten

Om roekeloos rijgedrag te ontmoedigen verzamelen F1-rijders strafpunten op hun racelicentie. Wie in één jaar 12 punten verzamelt, belandt op het strafbankje.

Voor het eerst sinds de invoering van het puntensysteem in 2014 is een F1-rijder tegen een schorsing aangelopen. Die negatieve primeur is voor Kevin Magnussen.

De Deen, die bezig is aan zijn laatste seizoen bij Haas, kreeg een straf van 2 punten voor een botsing met Pierre Gasly. In mei had hij in Miami ook al 5 punten gesprokkeld.

Magnussen moet zo de volgende race in Bakoe vanaf de zijlijn volgen. Waarschijnlijk neemt Oliver Bearman, volgend seizoen al zeker van een zitje bij Haas, zijn plek over. Al kan Haas wel nog in beroep gaan tegen de straf.