Ferrari feest in Monza: slimme strategie levert Leclerc zege op, Piastri snoept dure punten af van Norris

Niet McLaren, niet Red Bull, maar Ferrari heeft voor eigen publiek de prestigieuze overwinning in Monza veroverd. Met een uitgekiende bandenstrategie kon Charles Leclerc net als in 2019 triomferen voor de Italiaanse tifosi. McLaren vergat Oscar Piastri (2e) en Lando Norris (3e) van plek te wisselen om nog meer in te lopen op Verstappen (6e).

De Brit droomde al van een tweede zege op rij om verder in te lopen op Verstappen, maar je raadt het intussen al: net als zo vaak gaf Norris zijn leidersplek in de openingsronde meteen uit handen.

In het zog van de Ferrari pakte McLaren tot slot nog uit met een vreemde keuze. Norris mocht Piastri niet meer voorbij, waardoor de Brit dure punten verliest in de WK-strijd.

Charles Leclerc was achteraf blij als een kind met zijn zege in Italië. "Dit is een geweldig gevoel", vertelde hij.



"Ik dacht dat de eerste zege in Monza speciaal zou zijn en de tweede al wat minder. Maar de emoties die ik nu voel ... Ongelooflijk."

"Monaco en Monza zijn de twee races die ik elk jaar wil winnen. Enfin, ik wil ze allemaal winnen, maar die twee zijn heel speciaal. En ik win ze dit jaar gewoon allebei."