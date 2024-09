Max Verstappen ziet het somber in na "dramatische race": "Zo win ik geen race meer dit seizoen"

zo 1 september 2024 19:06

Al 6 races op een rij geen overwinning meer. Max Verstappen is al ruim 2 maanden het winnen verleerd in de Formule 1 en dat veroorzaakt frustraties bij de wereldkampioen. "Eigenlijk ging niets goed", sakkerde hij in Monza.

Het seizoen begon zo goed met 4 zeges in 5 races, maar ondertussen draait het vierkant bij Max Verstappen en Red Bull. De concurrenten lijken de ontwikkelingsrace voorlopig te winnen. Ook in Monza kwam de wereldkampioen er niet aan te pas. De Nederlander eindigde 6e en mocht nog blij zijn dat Lando Norris niet met de volle buit ging lopen in het WK-klassement. Toen een pitstop ook nog eens ruim 6 seconden duurde, klopte Verstappen gefrustreerd op zijn stuur. "Niets liep, de auto ging voor geen meter", sakkerde hij achteraf. "De strategie vond ik ook helemaal niets en de pitstop was helemaal klote. Het grootste deel van de race hebben we op minder vermogen moeten rijden omdat we een probleem hadden. Eigenlijk ging niets goed."

