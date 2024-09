Zijn "Papaya rules" aan herziening toe? McLaren dreigt F1-titel te vergooien zonder keuzes: "Tijd tikt weg"

ma 2 september 2024 16:26

Andere tijden, andere zeden? Met nog 8 F1-races op de kalender maakt McLaren nog kans op beide wereldtitels, maar dan moet het wel duidelijke keuzes beginnen te maken. Lees: Lando Norris een trede hoger plaatsen dan Oscar Piastri. Vond het die beslissing in Monza nog "brutaal", dan lijken de geesten er nu rijp voor.

"Ze hebben ons wel een handje geholpen." Als Red Bull-teambaas Christian Horner, ondanks een zwakke race in Monza, nog in zijn vuistje kan lachen, is er iets mis. De aanpak van McLaren wekt steeds meer verbazing. Lando Norris sloop in Monza wel weer dichter bij WK-leider Max Verstappen, maar de kloof had nog wat kleiner kunnen zijn dan 62 punten. Het hadden er 59 kunnen zijn als McLaren teamorders had uitgedeeld om zijn rijders van plek te laten wisselen. Het hadden er ook maar 52 kunnen zijn als Piastri zijn ploegmaat in de eerste ronde met rust laat. Het gekibbel van de McLarens gaf Charles Leclerc de kans om te profiteren en met de zege te gaan lopen. Zo blijft McLaren met de snelste wagen op 3 zeges steken.

Wie is de kopman?

Zijn er dan geen afspraken bij McLaren? Tijdens de race in Monza kreeg Norris wel te horen dat hij het gevecht met zijn ploegmaat mocht aangaan. De enige voorwaarde: "de Papaya-rules". "Dat betekent alleen dat we als teamgenoten niet mogen crashen", verduidelijkte Norris. "Piastri raakt me niet bij zijn inhaalmanoeuvre, dus daar was niets mis mee." De 24-jarige Brit nam zijn ploegmaat niets kwalijk, maar spoorde zijn team wel subtiel aan om in te grijpen. Een duidelijke keuze voor een kopman zou toch helpen in de strijd met Verstappen "Natuurlijk wil ik de wereldtitel, maar het is niet aan mij om die beslissing te nemen", aldus Norris. "Je wil niet dat het zo gespeeld wordt, maar de tijd tikt wel weg. Als je vecht voor de titel, helpt elk klein puntje."

We hebben altijd geloofd in twee nummers 1, ook al is dat moeilijk te managen. Zak Brown, CEO McLaren

Een blik op het WK-klassement maakt wel duidelijk wie dit seizoen de kopman is bij McLaren: Norris heeft 44 punten meer dan Piastri. Toch lijkt CEO Zak Brown niet geneigd om een knoop door te hakken, zelfs niet met een realistische kans op een eerste wereldtitel in 16 jaar. "Het zijn twee jonge rijders die willen winnen. We hebben altijd geloofd in twee nummers 1, ook al is dat moeilijk te managen", zei Brown. "Dat hebben we in het verleden ook gezien met Senna en Prost." Een achterhaalde filosofie? Bij Sky Sports dacht ex-wereldkampioen Nico Rosberg er het zijne van. "Je kunt je afvragen of die aanpak nog slim is", zei de Duitser. "Het zijn beslissingen die het team neemt, maar het doet Lando pijn."

"Brutale beslissing"

Brown is misschien nog niet overtuigd van een duidelijke nummer 1, teambaas Andrea Stella lijkt wel klaar om de "brutale" beslissing, zoals hij het zelf noemt, te nemen. Als voormalig performance engineer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zijn "team orders" de Italiaan niet vreemd. Stella beseft maar al te goed dat het deel uitmaakt van het spelletje. De "Papaya rules" zijn aan herziening toe, "opdat we beide kampioenschappen kunnen nastreven", zei Stella in Monza. De komende 8 races zouden de beslissingen dus vooral in het voordeel van Norris moeten uitvallen. "Als we de titels willen, moeten we Lando in staat stellen om ervoor te gaan." "Lando staat in de beste positie als we naar de cijfers kijken. Ik denk dat we de rijder moeten steunen die in de beste positie staat, zeker in een strijd met Max Verstappen."

Als we tot de conclusie komen dat wisselen de beste keuze is, dan gaan we het doen. Andrea Stella, teambaas McLaren