Spurtbom Julien Alfred kan op Memorial Van Damme haar idool achterna: "Heb altijd al Usain Bolt willen zijn"

Brussel mag zich opmaken voor een stevige clash op de 100 meter. Bij de vrouwen kijken olympisch kampioene Julien Alfred en wereldkampioene Sha'Carri Richardson elkaar nog eens in de ogen. Alfred trok op de Spelen aan het langste eind, maar vorige week in Zürich bleek de Amerikaanse plots weer sneller. "Het woord revanche wil ik niet in de mond nemen", blikt Alfred vooruit.

Zeker omdat Richardson na de verloren strijd op de Spelen vorige week wél weer kon winnen. "Maar het woord revanche wil ik niet in de mond nemen", blijft Alfred kalm in aanloop naar de Memorial.

Maar vergis je niet, de 23-jarige atlete uit Saint Lucia - een eiland in de Caraïben - zal straks weer gebrand zijn op een absolute knalprestatie. Ze wil namelijk haar grote voorbeeld achterna.

"Ik heb altijd al Usain Bolt willen zijn, al van toen ik klein was", vertelt ze bij de organisatie van de Memorial Van Damme. "Hij was meer dan mijn idool. Het is onwaarschijnlijk wat hij allemaal bereikt heeft in zijn carrière. Jammer genoeg heb ik hem nog nooit ontmoet."

Alfred heeft trouwens nog een groot voorbeeld. "Ook naar Shelly-Ann Fraser-Pryce kijk ik enorm op."

Niet toevallig twee Jamaicanen. Alfred mag dan wel in Saint Lucia geboren zijn, op haar 14e trok ze in haar eentje naar het land waar de sprintfenomenen als paddenstoelen uit de grond schieten.

"Ik trok naar Jamaica zonder mijn mama en broers en zussen", deelt ze haar verhaal in Brussel. "Mijn papa is gestorven toen ik 12 was. In mijn koffer had mijn mama een briefje gestoken waarop ze "follow your dream" had geschreven."

Een boodschap die de jonge Alfred ter harte nam. Nu wil ze op de Memorial in ons land iedereen het nakijken geven - zoals ook Bolt zo vaak deed.