Na wereldrecord en wittebroodsweken: Sydney McLaughlin-Levrone wil recordjacht op Memorial voortzetten

In Parijs verblufte ze alles en iedereen, in Brussel wil ze nóg beter doen. Leading Lady Sydney McLaughlin-Levrone zakt komend weekend voor de allereerste keer af naar de Memorial Van Damme. In het Koning Boudewijnstadion komt ze in actie op de 200 en de 400 meter. "Hopelijk kan ik eindigen met een record", klonk het ambitieus bij de Amerikaanse atletiekvedette.

Ik had op voorhand al veel goede dingen gehoord over de Memorial en het klopt allemaal.

Ik had op voorhand al veel goede dingen gehoord over de Memorial en het klopt allemaal.

Dat de Amerikaanse vedette dit weekend (voor de eerste keer) deel zal nemen aan de Memorial Van Damme was dan ook groot nieuws in de atletiekwereld.





"Ik had op voorhand al veel goede dingen gehoord over de Memorial en over Brussel en het klopt allemaal", glunderde de Amerikaanse op het persmoment in Brussel, waar ze ook nog even terugblikte op de Spelen.



"Parijs was echt ongelooflijk", klonk het. "Het voelde alsof de cirkel rond was, zeker omdat ik alles met mijn familie kon delen. Ik was eigenlijk ook niet verrast door mijn prestatie, maar eerder dankbaar tegenover mijn team."

Op de Spelen rekende de Amerikaanse in de finale van de 400 meter horden af met Femke Bol, maar een nieuw duel komt er in Brussel niet.

McLaughlin neemt niet deel in het Diamond League-circuit, dat in Brussel zijn finaleclimax kent. Waarom? Simpel: de Amerikaanse nam namelijk aan geen enkele andere Diamond League-meeting deel dit seizoen.



Maar de organisatoren nodigden haar slim uit voor de befaamde invitational wedstrijden, los van de Diamond League. Zo zal ze niet één, maar twee keer in actie komen in Brussel: op de 400 meter op vrijdag en de 200 meter op zaterdag.