Cocaïne-zaak op de Spelen krijgt staartje: Australische hockeyspeler jaar geschorst na arrestatie in Parijs

De Australische hockeyspeler Tom Craig is voor 12 maanden geschorst na zijn arrestatie tijdens de Olympische Spelen. Hij wordt ervan verdacht cocaïne te hebben geprobeerd te kopen in Parijs, zo maakte Hockey Australia woensdag zelf bekend. "Een vreselijke fout", noemde Craig het zelf.

Enkele dagen na de verloren kwartfinale tegen Nederland werd de Australische hockeyploeg nog eens opgeschrikt op de Spelen. Een van hun vaste waarden, Tom Craig, was in de straten van Parijs gearresteerd. Waarom? Wel, hij werd ervan verdacht cocaïne te hebben geprobeerd te kopen, zo maakte Hockey Australia zelf bekend. De 29-jarige speler werd tijdens de Spelen snel vrijgelaten zonder aanklacht, maar kreeg een waarschuwing van een rechter na zijn arrestatie door de Franse politie.

Ik heb jullie allemaal in verlegenheid gebracht en wil me oprecht excuseren.

Ik heb jullie allemaal in verlegenheid gebracht en wil me oprecht excuseren.

Maar daar blijft het dus niet bij. Craig kreeg vandaag te horen dat hij voor 12 maanden geschorst wordt. Hij zal minstens de helft van deze schorsing moeten uitzitten, die op 9 september al inging. De overige zes maanden zijn voorwaardelijk en komen te vervallen als hij voldoet aan gedragsvoorwaarden.



Volgens de Australische bond zal Craig ook verplichte trainings- en educatieprogramma's volgen als onderdeel van zijn straf. In de verklaring wordt ook benadrukt dat hij toegang heeft tot alle ondersteuningsdiensten gedurende zijn schorsing. "Zijn welzijn blijft onze prioriteit", klonk het.



Craig zelf gaf al toe een "vreselijke fout" te hebben gemaakt en bood zijn excuses aan zijn familie, vrienden, teamgenoten en het Australische olympische team. "Ik heb jullie allemaal in verlegenheid gebracht en wil me oprecht excuseren", verklaarde hij.



Craig debuteerde internationaal in 2014 en heeft meer dan 100 keer voor Australië gespeeld. Hij maakte deel uit van het team dat in 2021 zilver won op de Olympische Spelen van Tokio, waar het in de finale werd verslagen door België.