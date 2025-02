BOIC reageert op zaak-Loranne Smans: "We wijzen de federaties op hun plichten om de atleten actief te informeren"

Het BOIC hoopt dat atleten geen Olympische Spelen meer hoeven te missen wegens "onzorgvuldig" gedrag van een Vlaamse of nationale sportfederatie. "Het is aan hen om met hun atleten te communiceren. Wij doen dat ook nog eens via onze atletencommissie", reageert het BOIC na de uitspraak van de rechter in de zaak-Loranne Smans.