Brein achter de pacing plannen van Kopecky legt zijn werkwijze uit: "Blijkbaar hecht ze er veel belang aan"

Het was een opmerkelijk moment na haar EK-titel. Lotte Kopecky bedankte in haar interviews ene Arne Wallays. Onbekend voor het grote publiek, maar duidelijk bepalend voor de successen van de Belgische. Wallays stelt als trainingscoördinator de pacing plannen op voor de tijdritten van Kopecky. "Ze apprecieert mijn werk en dat doet deugd."

"Ik denk trouwens dat haar pacing plan ook gewoon nog vers in haar hoofd zat omdat dat een proces is waar we veel mee bezig zijn in de dagen voor de tijdrit. Op de ochtend van de wedstrijd wordt dat dan definitief opgesteld en ook tijdens de tijdrit wordt dat continu besproken."

Een mooi compliment voor de man die normaal alleen maar in de schaduw van Kopecky opereert. "Ik was wel wat verrast toen ze mij op tv bedankte", gaf hij toe. "Uiteindelijk ben ik maar een klein radertje in het geheel."

Na haar Europese titel bedankte Lotte Kopecky haar trainingscoördinator meteen in haar interview. "Hij heeft zowel op de Spelen als hier een pacing plan voor mij opgesteld", klonk het. "Dat was een heel realistisch plan."

"En dan heb je nog de weersomstandigheden, want de wind was op dit EK wel een doorslaggevende factor. Dat zorgt er eigenlijk voor dat we een pacing plan pas op het laatste moment kunnen afkloppen."

"Ten tweede zit je natuurlijk met de vorm van het moment. Die inschatting moet ook gebeuren. Verder is er ook het parcours, dat is als derde een belangrijk gegeven. De steiltegraad, het wegdek, het aantal bochten ..."

"Er zijn verschillende factoren die een rol spelen", legt Wallays uit. "Ten eerste zit je met de renner zelf. Het fysieke profiel: is het een explosief type of eerder een uithoudingstype?"

Het is duidelijk: een pacing plan is tegenwoordig een cruciaal instrument om te knallen tegen de klok. Maar hoe stel je zo'n plan op?

Kopecky heeft aanleg voor het tijdrijden, maar het is niet zo dat ze een typische tijdrijdster is.

Kopecky heeft aanleg voor het tijdrijden, maar het is niet zo dat ze een typische tijdrijdster is.

Aan zo'n plan gaat dus een heel recept vooraf. Maar als trainingscoördinator begint Wallays Kopecky steeds beter te kennen.

"We weten dat ze de laatste tijd veel geëvolueerd is en we kunnen het plan ook aanpassen van tijdrit tot tijdrit. Zo zien we dat ze progressie boekt. Al bewijzen de uitslagen eigenlijk ook dat er stappen worden gezet."

Waar ligt het plafond van Kopecky dan? "Ze is eerder een allround-renster", weet Wallays. "Vanuit die optiek heeft ze natuurlijk aanleg voor het tijdrijden, maar het is niet dat ze een typische tijdrijdster is. De stappen die ze zet, zijn eerder klein."

"De grootste stap was eigenlijk beginnen met focussen op het werk tegen de klok. Dat was na de tijdrit in de Tour vorig jaar, waar ze 3e eindigde. Van daaruit is de ambitie richting de Spelen gegroeid en zijn we beginnen te testen in de winter."

Met EK-winst als voorlopige kroon op het werk. In Zürich kan daar misschien wel een wereldtitel bijkomen. "Het plan is alvast klaar. We kennen het parcours en we kennen de vorm van Lotte. Alleen het weer is nog wat afwachten..."