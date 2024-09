"Hij zal zich daar toch bij moeten neerleggen": de realitycheck die Kevin De Bruyne in Lyon deed barsten

di 10 september 2024 09:45

De Rode Duivels verkeerden na de wedstrijd tegen Frankrijk in een crisissfeer. Een opvallend kritisch interview van aanvoerder Kevin De Bruyne zette iedereen op scherp. Later leek hij in een opwelling zelfs aan te geven dat hij genoeg had van de nationale ploeg. "Het verbaasde me niet dat hij dat meteen na de wedstrijd deed", analyseert Wim De Coninck de gebeurtenissen in Lyon.



De interland tegen Frankrijk zal nog even nazinderen bij de Rode Duivels, vooral door wat er na het laatste fluitsignaal gebeurde. Na een explosief interview leek kapitein Kevin De Bruyne in een gesprek met technisch directeur Frank Vercauteren genoeg te hebben van de nationale ploeg. "Ik stop, ik stop", leek hij te zeggen. "Velen hopen dat hij bedoelt dat hij zal stoppen met kritiek geven, maar hij lijkt duidelijk te willen zeggen dat hij wil stoppen met deze ploeg", zag ook analist Wim De Coninck. "Ook tijdens de wedstrijd kon hij zijn frustraties eigenlijk al niet verbergen en gaf hij al zeer ostentatief aan dat hij het niet meer zag zitten met zijn ploegmaats, die volgens hem niet goed genoeg waren." "Ergens had hij wel een punt. Zelf speelde hij best een sterke partij en ook Faes en Casteels waren oké, maar de rest presteerde toch ondermaats. En bij De Bruyne is het dan 'what you see is what you get': daarom verraste het mij niet dat hij meteen na de wedstrijd zo uithaalde."

Niemandsland

In zijn interview was De Bruyne ook niet te spreken over bepaalde tactische keuzes van zijn ploegmaats tijdens de wedstrijd: "We stonden vaak met zes achteraan", hekelde de kapitein. "In balverlies ging hij zelf wel steeds drukzetten", legt De Coninck uit. "Dat kwam zeker de eerste 25 minuten goed uit, maar daarna ging de ploeg achter hem steeds verder inzakken." "Als hij spreekt over zes verdedigers, neemt hij daar ook middenvelders Onana en Tielemans bij, die mee terugplooiden. Hierdoor hadden de Fransen te veel ruimte om te voetballen."

Het waren vooral Tielemans en Onana die hem in de steek lieten. Wim De Coninck

De kritiek was dus veeleer aan zijn ploegmakkers, dan aan de coach gericht.

"Hij gaf ook aan dat er niet werd gedaan wat er vooraf was afgesproken. In het begin verrasten we de Fransen wel met hoge druk, bijvoorbeeld. Dit in tegenstelling tot wat we op het EK deden." "Alleen vielen we daarna uit elkaar als ploeg. Vooraf was er nog hoop dat onze driehoek het technisch mindere middenveld van de Fransen zou kunnen domineren, maar het waren eigenlijk vooral Tielemans en Onana die De Bruyne in de steek lieten. Zij hadden de achterlinie naar voren moeten trekken, maar nu werden we na de openingsfase zelf overvleugeld." "Je moet weten: De Bruyne speelt bij City ook op die manier en is het gewend om hoog druk te zetten. Daar is iedereen goed genoeg om dat ook effectief te doen, maar bij de Duivels waren er te veel die op twee gedachten hinkten." "Pas op, De Bruyne heeft het zelf nog geprobeerd recht te trekken, zou tijdens de rust al op tafel hebben geslagen en was constant aan het sturen. Maar dat ze niet deden wat er gevraagd was en zo alle zwakke punten blootgelegd werden, kon hij maar moeilijk begrijpen."

Realitycheck

Verder verweet De Bruyne sommige van zijn ploegmaats ook dat ze niet alles gegeven zouden hebben. "Maar ik vind toch dat je ze niet al te veel kunt verwijten", vertelt De Coninck. "Vooral Arthur Theate kreeg enkele keren stevig onder zijn voeten, maar dat is de laatste die je een gebrek aan inzet kunt verwijten." "Alleen, het gebrek aan technisch vermogen was vaak wel duidelijk. Ook van onze offensieve spelers Lukebakio en Doku hebben we gisteren maar weinig gezien." "Kijk, met dit interview legt De Bruyne wel iets bloot: we komen met deze ploeg wereldwijd gewoon tekort tegen een tiental topploegen. Hij zal zich daar toch bij moeten neerleggen." "Maar laten we hopen dat zijn woorden 'ik stop, ik stop' geen werkelijkheid worden, anders komen we niet tegen 10, maar wel tegen 20 à 30 ploegen tekort."

Tedesco zal het zelf niet durven zeggen, maar met zijn aanpak op het EK maakten we meer kans. Wim De Coninck