Rode Duivels kunnen sterk begin niet doortrekken en verliezen logisch met 2-0 van Frankrijk

ma 9 september 2024 23:29

Frankrijk einde 2 - 0 België 4' - Geel - Manu Koné 8' - Geel - Loïs Openda 8' - Geel - Lucas Digne 29' - Doelpunt - Randal Kolo Muani (1 - 0) 37' - Geel - Youri Tielemans 57' - Doelpunt - Ousmane Dembélé (2 - 0) 60' - Verv. Dodi Lukebakio door Johan Bakayoko 60' - Verv. Youri Tielemans door Orel Mangala 67' - Verv. Marcus Thuram door Kylian Mbappé 67' - Verv. Randal Kolo Muani door Bradley Barcola 69' - Verv. Loïs Openda door Charles De Ketelaere 79' - Verv. Mattéo Guendouzi door Antoine Griezmann 79' - Verv. Ousmane Dembélé door Michael Olise 82' - Verv. Jéremy Doku door Julien Duranville 83' - Verv. Timothy Castagne door Thomas Meunier 90+4' - Verv. N'Golo Kanté door Youssouf Fofana UEFA Nations League - speeldag 2 - 09/09/24 - 20:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 29' Randal Kolo Muani 29' Randal Kolo Muani 1 - 0 57' Ousmane Dembélé 57' Ousmane Dembélé 2 - 0

De Rode Duivels hebben opnieuw niet kunnen winnen van Frankrijk. Ze begonnen nochtans sterk, maar verloren de controle na 20 minuten. Randal Kolo Muani zette Frankrijk na een halfuur op voorsprong. Ousmane Dembélé verdubbelde net voor het uur. Nadien kon België geen vuist meer maken. Zo werd het een logische 2-0-nederlaag.

Frankrijk - België in een notendop Man van de match Na een knap begin van de Belgen nemen de Fransen over onder leiding van de jonge Manu Koné. De hoge druk van de Belgen was maar iets om af te schudden voor de jongeman, zoals een ander zijn jas afschudt. Sleutelmoment Goed spelen zonder te scoren, dan weet je (zeker tegen die verdomde Fransen) dat je het later cash zal betalen. Op het half uur slaat Kolo Muani van dichtbij keihard toe, waardoor de Belgen eigenlijk dan al uitgeteld zijn. Statistiek De reeks tegen Frankrijk blijft ongebroken. In wedstrijden met inzet is het al van 1981 geleden dat de Rode Duivels het haalden van Les Bleus.

Spelen tegen Frankrijk in crisis, is dat een geschenk? Of gewoon de normale gang van zaken? Na de 3-1 tegen Italië kregen Deschamps, Mbappé en de hunnen flink wat kritiek. Gevolg was de herbouwing van de 'Ruïne van Deschamps'. Maar liefst acht andere jongens begonnen op het veld tegen de Rode Duivels, Mbappé mocht vanop de bank toekijken. De Belgen hadden beloofd om zich nog eens echt te tonen en startten knap aan de partij. Met flinke druk vooruit en diepgang kreeg de thuisploeg het flink te verduren. Lukebakio miste dé kans op de voorsprong, hij vergat af te leggen op de meegelopen Openda. Na een kwartier was het Belgische plezier ruim over. De Fransen, met de relatief onervaren middenvelders Koné en Guendouzi voorop, groeiden in vertrouwen. De bal werd Franse eigendom, net als kansen. Na enkele keren code rood in de eigen zestien, schoot Randal Kolo Muani het eerste gat in de Belgische schip. Na één van vele reddingen van Koen Casteels kon hij van dichtbij de bal hard tegen de netten rammen.

Nonchalante Fransen

Na rust blonk Frankrijk uit in rustig meesterschap, terwijl onze jongens de moed leken verloren. Het balbezit was dan wel voor de Belgen, maar die konden er geen kans, laat staan een doelpunt, aan breien. Dembélé toonde hoe het wel moest. Op de zijlijn pikte hij de bal op en sneed als een heet mes naar binnen. De Belgische boter spleet en liet Dembélé Casteels snoeihard te grazen nemen. Met een Mexican Wave in de achtergrond probeerden De Bruyne en co wel te reageren, maar de Fransen waren - zelfs met nonchalance en arrogantie - te sterk. Niet met veel inzet, maar genoeg om de moedeloze Belgen steeds dieper in de put te duwen. Mbappé kwam nog van de bank, maar een sterke Casteels hield hem van een doelpunt. De Ketelaere en Duranville brachten nog wel wat durf, maar met twee korte invalbeurten kan je deze Franse defensie niet ontwrichten. De EK-zwakte is nog niet verteerd, bij tegenslag gaan de kopjes veel te makkelijk naar beneden. Er is werk aan de winkel, als de Duivels in oktober iets willen beginnen in Italië en thuis tegen Frankrijk.

Jules Koundé: "We hebben een goede match gespeeld, al zijn we met een beetje vertraging beginnen voetballen. Het doelpunt deed deugd, daarna hebben we de match kunnen domineren."

Manu Koné: "We hebben een reactie getoond na Italië. Uit dit soort wedstrijden haal ik mijn plezier, ik heb graag de bal, dat maakt het spel makkelijker en geeft mij vertrouwen. Ik wilde gewoon een goede wedstrijd spelen, ik ben heel trots op mijn eerste basisplaats."