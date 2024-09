VIDEO - Gent eert zijn olympische helden tijdens boottocht: "Maar mijn medaille heb ik niet meegenomen"

De sportzomer zit erop, maar in Gent genieten ze nog na van hun olympiërs. Onder meer Bashir Abdi, Fabio Van den Bossche en Tim Brys werden in de bloemetjes gezet tijdens een boottocht. "Samen zijn we hier begonnen vanaf nul en nu ben ik teruggekeerd met een medaille", genoot Abdi.

Bashir Abdi verscheen net voor het startschot op het appel. "Ik heb vanmorgen weer een lange duurloop gedaan, maar ik was een beetje te laat opgestaan", vertelde hij in Gent.

Abdi pakte in Parijs zilver op de marathon en werd in Gent gehuldigd. "Hier is alles begonnen en kennen ze mijn verhaal nog meer. We zijn samen begonnen vanaf nul en ik ben teruggekeerd met een medaille."

Pistier Fabio Van den Bossche tekende ook present. "Mijn medaille heb ik niet meegenomen", aldus de bronzen pistier van het omnium. "Ik probeer er goed zorg voor te dragen. Maar deze huldiging is een mooie erkenning."