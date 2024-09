Peter Vandenbempt over "lakmoesproef" tegen Frankrijk: "Nood aan een overtuigende prestatie"

ma 9 september 2024 06:13

Israël was een goeie opwarmer, Frankrijk wordt een echte test. De Rode Duivels proberen in de Nations League hun blazoen op te poetsen na de ontgoocheling op het EK. Peter Vandenbempt duidt wat de Belgische fans vanavond willen zien in Lyon, maar benadrukt hoe groot de druk ook op de Franse ketel is.

De Rode Duivels zijn niet op volle sterkte kunnen afreizen naar Lyon. Maxim De Cuyper haakte af met een hamstringblessure. "Toch een beetje jammer", vindt Peter Vandenbempt, "want we kijken toch naar hem om die knelpuntpositie op de linksachter in te vullen." "Dit zou een zeer interessante test op het hoogste niveau geweest zijn. Het is zonde dat hij die test niet kan doorstaan." "Daardoor wordt het weer een beetje schuiven met Arthur Theate of Thomas Meunier die daar kunnen spelen. We zullen zien hoe de bondscoach dat straks invult."

Het was vrijdag verre van perfect en het was niet allemaal geweldig, maar er was beterschap. Maar België heeft nood aan een overtuigende prestatie tegen Frankrijk. Peter Vandenbempt

De Belgen klopten vrijdag Israël, maar deze match wordt de lakmoesproef. "Dat denk ik wel", zegt onze commentator vanuit Lyon. "De coach en de spelers willen graag een streep trekken onder dat mislukte EK. Daar zijn een aantal zaken voor nodig: een zege tegen Israël en tekenen van beterschap, van een België dat weer wil voetballen zoals de eerste maanden onder Domenico Tedesco." "Het was vrijdag verre van perfect en het was niet allemaal geweldig, maar er was beterschap. Maar België heeft nood aan een overtuigende prestatie tegen Frankrijk." "De Belgen moeten laten zien dat ze geleerd hebben, zoals Tedesco zegt, uit de nederlaag tegen Frankrijk. Ze moeten weer met lef en zelfvertrouwen voetballen en ze moeten individueel en collectief beter verdedigen." "Als dat ook gekoppeld kan worden aan een mooi resultaat tegen toch de boeman van de nationale ploeg, dan zou dat geweldig zijn. Zo heb ik geleerd dat het vandaag dag op dag 43 jaar geleden is dat België nog eens kon winnen van Frankrijk."

Het moment waarop de Belgen uitgeschakeld worden op het EK.

De Franse opdracht

De Duivels worden met een vergrootglas bekeken, maar ook onder de voeten van de Fransen is het bloedheet. Ze verloren vrijdag van Italië en liggen onder vuur. Maakt hen dat net extra gevaarlijk? "Dat denk ik wel", knikt Peter Vandenbempt. "Ze staan onder grote druk. Die nederlaag tegen Italië heeft zowat alles in rep en roer gezet. De druk is enorm opgevoerd." "Frankrijk was dan wel halvefinalist op het EK, veel goeds is er toch niet verteld over hen. Het was saai en defensief." "Ze hadden iets goed te maken in deze Nations League en dat is niet gelukt met het resultaat en de prestatie tegen Italië." "Bondscoach Didier Deschamps zei dat hij deze matchen wil gebruiken om jonge spelers te integreren, maar daar heeft niemand een boodschap aan." "De kritiek was vernietigend. Een beetje overdreven, vond ik. Maar de Fransen en Deschamps hebben maar twee dingen te doen als het afhangt van de Fransen: overtuigen en winnen."