Op naar "bevrijde" Rode Duivels tegen Frankrijk? "Klopt, maar we moeten niet alles omgooien"

zo 8 september 2024 19:27

Na de ontnuchtering op het EK kijken de Rode Duivels maandagavond Frankrijk al opnieuw in de ogen. In Lyon spelen Les Bleus en de Belgen hun tweede groepsmatch in de Nations League. "We koesteren geen speciale gevoelens tegen Frankrijk", verklaarde Amadou Onana.

Op 1 juli knikkerde Frankrijk ons land genadeloos uit het EK in Duitsland. Ruim 2 maanden later staan de Rode Duivels voor hun herexamen. De Belgen acteerden toen als angsthazen met de nadruk op hun defensieve taken. "Dat was bij beide ploegen het geval", vertelde Amadou Onana op de persconferentie voor de match in Lyon. "Maar maandag zullen jullie een meer bevrijd België zien. We zullen spelen volgens onze sterke punten en kwaliteiten." "Wat ik met bevrijd bedoel? Meer offensief. Dat heb je ook gezien tegen Israël. We hadden toen 5 à 6 keer kunnen scoren. Daarom geloof ik in een bevrijd België."

De laatste indruk, die van het EK, is niet onze beste indruk. Maar we het klopt niet dat we nu alles moeten omgooien. Domenico Tedesco

Klopt die inschatting, Domenico Tedesco? "Het zijn zijn woorden, hé", knipoogde de bondscoach. "Maar zijn gevoel is gebaseerd op de match tegen Israël en de trainingen." "Amadou heeft het volledig bij het rechte eind. Het is niet dat we de bladzijde volledig omdraaien omdat we iets nieuws moeten doen." "We hebben voor het EK zo vaak agressief en intens gespeeld. We hebben een mooi beeld getoond." "De laatste indruk, die van het EK, is niet onze beste indruk. Maar het klopt niet dat we nu alles moeten omgooien." Waarop een ontspannen Onana dollend inpikte: "Echt goed, coach. Respect!"

De mosterd bij Oasis

Maar uiteraard blijft de schaduw van dat EK boven deze match zweven. "De sfeer is nu zeer goed en positief", benadrukte Onana. "Ik denk niet dat we speciale gevoelens koesteren tegen Frankrijk. Je moet altijd willen winnen." "Je moet die EK-match ook in die context bekijken en er voor morgen niet nog één maken. Dit is een andere competitie en ook een ander team. Het is een nieuwe start." "Blijven hangen in het verleden zal niet helpen. Je moet je focussen op datgene waarop je invloed kan uitoefenen. Dat is het veld maandagavond." Frankrijk verloor maandag van Italië. "Ik heb die match niet gezien, maar dit is en blijft Frankrijk. Hun kern loopt over van het talent. Daar moet je respect voor tonen."

Of we Italië moeten kopiëren? Dat is altijd een slecht idee. Wij hebben andere spelers. Domenico Tedesco