Niets dan lof van Renaat en José voor "apart figuur" Primoz Roglic: "Wat een carrière heeft hij gemaakt!"

Met zijn vierde eindzege in de Vuelta heeft Primoz Roglic zich als gedeeld recordhouder naast Roberto Heras gehesen. Renaat Schotte en José De Cauwer schetsen de "aparte figuur", met wel een erelijst om u tegen te zeggen. "De Tour was een tegenvaller, maar hij wint toch weer een grote ronde: het zijn er niet te veel die hem dat nadoen."

De Ronde van Spanje is op het lijf van Primoz Roglic geschreven. Met zijn 15 ritwinsten staat hij al op plek 6 aller tijden, voor Spaanse legendes als Alejandro Valverde en Roberto Heras, met wie hij nog wel het record van 4 eindzeges deelt.

Renaat Schotte: "Waar plaats jij de figuur en de renner Primoz Roglic?"

José De Cauwer: "Hij is een apart figuur, hé. Hij heeft heel veel meegemaakt, maar hij is een geweldige renner. Ik heb hem weten binnenkomen in de Giro, waar hij Tom Dumoulin bijna klopte in de openingstijdrit in Nederland."

"Dan kijk je: waar komt die vandaan? Van Adria Mobil of zoiets. Wat een carrière heeft hij gemaakt! Hij is meer dan eens zwaar ten val gekomen, maar komt dan weer geweldig terug."