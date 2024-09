Uno, dos, tres, cuatro! Primoz Roglic rijdt naar zijn 4e eindzege in de Vuelta, Stefan Küng wint tijdrit in Madrid

De 21e rit van de Vuelta in een notendop

winnaar van de dag Eindelijk komt er een einde aan de reeks ereplaatsen van Stefan Küng in de grote rondes. De Zwitserse tijdritspecialist toonde zich met overmacht de sterkste in de straten van Madrid. In 8 Tours en 3 Giro's lukte het niet om te winnen, in zijn eerste Vuelta wel.

winnaar van de dag (2) Primoz Roglic kwam uiteraard geen moment in de problemen in de slottijdrit met zelfs nog een tweede plek achter de ongenaakbare Küng. Met finaal twee en een halve minuut voorsprong op O'Connor sluit Roglic af voor zijn vierde eindzege in het rood. De Australische verrassing glunderde op zijn beurt ook: hij hield Mas nog sterk af voor plek 2.

opvallend Dankzij de ritzege van Küng komt er niet alleen een einde aan zijn eigen zegedroogte in grote rondes, maar ook aan die van zijn team Groupama-FDJ. Al sinds de Giro van 2022 wachtte de Franse ploeg op een nieuwe grote triomf. Zwitserland viert zo zelfs voor het eerst sinds Mauro Schmid in 2021 nog eens in een grote ronde.