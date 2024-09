Tatyana Lebrun speelt onverwacht brons nog kwijt na Nederlandse klacht en valt zo net naast het podium

Een rollercoaster van emoties voor Tatyana Lebrun. In de finale van de 200 meter wisselslag werd ze vierde, maar na de diskwalificatie van de Nederlandse Lisa Kruger had Lebrun plots brons in handen. Na een klacht van de Nederlandse delegatie speelde ze die medaille weer kwijt.

Tatyana Lebrun stootte met de vijfde tijd van alle deelneemsters door naar de finale van de 200 meter wisselslag. Een medaille leek te hoog gegrepen en tijdens de finale was onze landgenote ook nooit in de running voor eremetaal.

Na het eerste keerpunt lag ze in vierde positie, maar daarna moest ze een plekje prijsgeven. Tijdens de 50 meter schoolslag rukte Lebrun weer op naar de vierde plaats.



Het podium bleef buiten schot en dus leek Lebrun net naast de medailles te grijpen. Maar de Nederlandse Lisa Kruger, die als derde gefinisht was, werd nog gediskwalificeerd. Zo schoof de 19-jarige Lebrun nog een plekje op en had ze plots brons in handen.

De Nederlandse delegatie ging niet akkoord met de diskwalificatie en tekende beroep aan. De klacht werd ontvankelijk verklaard en zo speelde Lebrun het brons weer kwijt. Zo eindigt ze uiteindelijk dus toch op de vierde plaats.

De Belgische medailleteller blijft dus op 14 medailles staan.