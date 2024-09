Judd Trump wint eerste editie van lucratieve Saudi Arabia Masters en strijkt daarmee 500.000 pond op

Judd Trump heeft de eerste editie van de Saudi Arabia Snooker Masters op zijn naam geschreven, na winst in een bloedstollende finale tegen Mark Williams.

Met een prijzenpot van ruim 2,3 miljoen pond (zo'n 2,7 miljoen euro) is het gloednieuwe toernooi in Saudi-Arabië na het WK de meest lucratieve afspraak van het jaar voor de snookerprofs.

In de finale stonden de Engelsman Judd Trump en de Welshman Mark Williams tegenover elkaar. Trump liet snel 1-5 uit, maar met enkele century's knokte Williams zich weer helemaal in de match.

Uiteindelijk kwam het in een bloedstollende strijd aan op het allerlaatste frame. Daarin stak Williams met een break van 62 zijn hand uit naar de overwinning. Toch was het Trump die nog het laatste woord had, met een break van 72.

Dankzij zijn zege is de Engelsman in één klap 500.000 pond (een kleine 600.000 euro) rijker. Ter vergelijking: dat is precies hetzelfde bedrag als wereldkampioen Kyren Wilson eerder dit jaar kreeg toen hij het WK won.