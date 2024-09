Op één na langste man ter wereld (2,46 meter!) loodst Iran naar derde titel op rij in het zitvolleybal

Morteza Mehrzadselakjani. Zijn naam is een hele mond vol en zijn postuur is al helemaal indrukwekkend. Met 2,46 meter torent de Iraniër letterlijk boven iedereen uit in het zitvolleybal en dat legt zijn land geen windeieren op de Paralympische Spelen. Net als in Rio en Tokio heeft Iran het goud veroverd.

Het moet de tegenstanders van Iran bijna moedeloos maken. Met de boomlange Morteza Mehrzadselakjani, vaak afgekort tot Mehrzad, heeft Iran een onmiskenbaar voordeel in het zitvolleybal. De Iraniër is met 2,46 meter de grootste olympiër/paralympiër in de geschiedenis.



Zijn enorme lengte is het gevolg van een ziekte waardoor hij excessief veel groeihormoon aanmaakt. Merhzad droomde van een basketbalcarrière, maar op zijn 15e raakte hij bij fietsongeluk gewond aan zijn bekken.



Zijn rechterbeen stopte na het ongeluk met groeien en is nu meer dan 15 cm korter dan zijn linker.



Mehrzad verplaatst zich dan ook met krukken of in een rolstoel en vond in het zitvolleybal een nieuwe uitdaging. Intussen is hij daarin uitgegroeid tot een waar fenomeen in de paralympische sport.



Toch lieten ze zich in Parijs nog verrassen. Bij aankomst in het paralympisch dorp bleek er geen op maat gemaakt bed voor Mehrzad te zijn. Hij moest zowaar op de grond slapen, maar dat heeft zijn prestaties duidelijk niet beïnvloed.



In Rio en Tokio loodste hij Iran al naar goud en ook in Parijs was het weer raak. In de finale tegen Bosnië-Herzegovina verloor Iran wel verrassend de eerste set, maar daarna wonnen Merhzad en co drie sets op een rij.



Voor Iran is het al de achtste keer dat ze goud pakken in het zitvolleybal.