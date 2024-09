De rollercoaster van Equipo Kern Pharma in de Vuelta: van een rouwband naar een pakkende drieklapper

vr 6 september 2024 10:52

De Spaanse wielerfans hopen natuurlijk vurig dat een van hun landgenoten zondag alsnog met de rode trui staat te blinken in Madrid, maar dankzij Equipo Kern Pharma hebben de thuisfans de voorbije week al stuntwerk van de bovenste plank gekregen. Is er een verklaring voor hun successprookje?

"Exhibición del Equipo Kern Pharma en la victoria de Berrade en La Vuelta." "Apoteósico triunfo del Equipo Kern Pharma en La Vuelta."



Je hoeft geen talenknobbel te zijn om de teneur te begrijpen van de berichtgeving op de ploegsite van Equipo Kern Pharma. Wellicht had de webmaster voor aanvang van deze Vuelta zelf ook niet durven te dromen dat hij dergelijke titels uit zijn pen zou moeten toveren. De Spaanse ploeg zag in 2020 het levenslicht - geen pretje, debuteren tijdens het bewuste coronajaar. Als ProTeam maakt het deel uit van dezelfde categorie als onder meer Lotto-Dstny en Flanders-Baloise, een trapje onder de WorldTour.

Dat betekent dat Equipo Kern Pharma voor deelname aan de grote koersen afhangt van de goodwill van de organisatie en wildcards. Voor een Spaanse ploeg is deelname aan de Vuelta dan ook het hoogste goed. In 2022, het jaar waarin Remco Evenepoel eindwinnaar werd, maakte Equipo Kern Pharma zijn eerste gastoptreden. Bij de overige edities viel het uit de boot. Niet zozeer omdat het Spaanse team een tegenvaller was, wel omdat het aantal wildcards per organisatie zeer beperkt is en de Spaanse concurrentiestrijd hevig woedt. Caja Rural, Euskaltel, Burgos-BH: met z'n allen hengelen ze naar een ticketje voor de rondreis in Spanje.

3 ritzeges in 1 week

Dat Equipo Kern Pharma voor deze jaargang groen licht kreeg, zullen ze zich bij de organisatie niet beklagen. Het achttal - met onder meer Pau Miquel, Pablo Castrillo en Urko Berrade - had richting de Gran Salida in Lissabon wel al positieve signalen afgevuurd, maar wie had ooit gedacht aan een sprookje zoals in de voorbije week? Vorige donderdag leerde de wielerwereld Castrillo kennen met zijn overwinning in een bergrit, zondag was diezelfde Castrillo de auteur van een stuntzege op Cuitu Negru. Gisteren zette Berrade de kers op de taart. Hij triomfeerde uit de vlucht waarin ze nota bene met z'n drieën de schifting hadden overleefd. Dat Miquel met zijn 3e plaats na onregelmatig sprinten werd teruggezet naar plaats 9, zal hen worst wezen.

Overlijden van de stichter

Alle ritzeges van Equipo Kern Pharma gingen uiteraard gepaard met grote emoties. Voor aanvang van deze Ronde van Spanje had de ploeg dit seizoen slechts 1 koers gewonnen, een ritje in de Alpes Isère Tour (2.2-niveau). Castrillo en Berrade realiseerden een persoonlijke primeur met hun eerste profzege, maar vooral na de eerste overwinning van Castrillo - de eerste ook op het hoogste niveau - huilde de voltallige ploeg tranen met tuiten. De renners waren die dag (de 12e etappe) namelijk met een rouwband van start gegaan. Daags voordien was oprichter Manolo Azcona op 71-jarige leeftijd overleden. De nalatenschap van Azcona is niet gering. De Spanjaard had een groot hart voor de wielersport en wilde vooral jonge renners de nodige kansen gunnen. Met de samenwerking met Kern Pharma, een farmaceutisch bedrijf, verzoende hij de sportieve en financiële basis.

Jaloezie bij Movistar?

Met zo'n naamsponsor en zulke resultaten zou een cynicus zijn wenkbrauwen al eens durven te fronsen, maar er is vooralsnog geen reden om te denken aan wondermiddeltjes. Voor alles en iedereen die Equipo Kern Pharma ademt, is deze Vuelta de belangrijkste koers van het jaar. De renners hebben maandenlang toegeleefd naar deze drie weken, terwijl het gros van het peloton na een slopend seizoen al op zijn tandvlees zit. En zien winnen, doet winnen. Voor Castrillo en co is dit dé kans om te schitteren. Dat de tweevoudige ritwinnaar nadrukkelijk bij Ineos wordt geciteerd, is geen verrassing. Dat zijn veelbesproken manager Giuseppe Acquadro het spelletje weer beenhard speelt en ook schermt met de interesse van Movistar, is ook al geen surprise. Movistar hoopt nog op een klassementssprong van Enric Mas, maar staat qua ritzeges nog altijd droog. Mocht Castrillo de oversteek maken naar de Spaanse WorldTour-ploeg, zal dat voor Equipo Kern Pharma geen bittere pil zijn. Integendeel: jongens klaarstomen voor het hoogste niveau is de perfecte adelbrief bij hun sollicitatie voor deelname aan grote koersen. Een exodus is de keerzijde van de medaille die ze met de glimlach aanvaarden. Vorig jaar promoveerden op die manier Roger Adria (RB-Bora-Hansgrohe), Igor Arrieta (UAE) en Raul Garcia Pierna (Arkéa). Aan Castrillo en co. om dat voorbeeld te volgen na een Vuelta die voor Equipo Kern Pharma een echte kaskraker is. Eentje waar ze bij Movistar alleen maar van kunnen dromen.