138 kilometer was niet genoeg, Evenepoel gaat "nog 2 uurtjes" bijtrainen

Soudal-Quick Step had opnieuw reden tot vieren in de Tour of Britain. Paul Magnier rondde het werk van de ploeg af en mocht voor de 2e keer zijn handen in de lucht steken. Voor Remco Evenepoel duurde de rit niet lang genoeg, hij ging met het WK in het achterhoofd nog bijtrainen na de rit.

Dat de Tour of Britain voor Remco Evenepoel gewoon een voorbereidingskoers was, liet hij al op voorhand weten. Na afloop van de 4e etappe, die gewonnen werd door zijn ploegmaat Paul Magnier, stapte de olympische kampioen op zijn tijdritfiets om nog wat bij te trainen.



"Ik heb vandaag mijn werk gedaan", vertelde Evenepoel na afloop. "Het was niet de gemakkelijkste dag in het peloton, want ik heb veel in de wind gereden."



Toch besloot Evenepoel om nog wat extra arbeid te leveren.



"Het was een korte etappe vandaag, dus ik ga nog 2 uurtjes bijtrainen."