Paul Magnier sprint oppermachtig naar 2e zege in Tour of Britain

Soudal - Quick Step heeft goud in zijn handen. Paul Magnier heeft ook zijn 2e kans in de Tour of Britain gegrepen. Het stond vandaag in de sterren geschreven dat er - na 3 heuveletappes - gesprint zou worden met een grote groep in de Tour of Britain. Enkel Ineos Grenadiers ging niet akkoord met dat scenario. Tom Pidcock was de eerste vluchter van de dag, maar raakte niet weg. Ploegmaat Ben Swift kreeg wel een vrijgeleide van het peloton. 3 renners sprongen naar de Brit, die toen besliste om zich te laten uitzakken. Een gemakkelijke opdracht voor de sprintersploegen om te controleren dus. Soudal-Quick Step en Israel-Premier Tech zetten een mannetje op kop van het peloton, die de vluchters de hele tijd binnen schot hielden. Na de tussensprint op 18 kilometer van het einde was het liedje van de vluchters uit en probeerde Ineos opnieuw om de massasprint alsnog te ontlopen, maar ver geraakten ze niet met hun coup. Het moest en zou een massasprint worden. In de sprint kwam Ethan Vernon met veel snelheid over iedereen heen, enkel Paul Magnier kon zich nog langs de Brit wurmen. Zo mag de 20-jarige Fransman opnieuw juichen in de Tour of Britain. Hij won ook al de 1e rit. Morgen krijgt Magnier de kans om voor een hattrick te gaan met een nieuwe etappe voor de sprinters.

Paul Magnier was in de wolken met zijn 2e ritzege: "Het was opnieuw een supergoede dag voor de ploeg. Eerst controleerden we de vlucht om ervoor te zorgen dat het een massasprint zou worden en dan zorgden ze ervoor dat ik in een goede positie zat voor de sprint."



"Het was heel snel met de rugwind. Op het einde had ik nog genoeg in de benen om het werk van de ploeg af te kunnen ronden en ik ben heel blij om opnieuw te kunnen winnen. De volgende dagen zullen we het opnieuw proberen, maar eerst moet ik wat herstellen want ik ben redelijk moe."



Julian Alaphilippe verzorgde lead-out voor zijn landgenoot. "Het was heel snel in de finale. We hebben met de ploeg perfect gecontroleerd en we wisten dat Paul heel snel is. Ik heb geprobeerd om de lead-out te doen. Het is super."