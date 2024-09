WK-leider Thierry Neuville en Hyundai gaan nog een jaar langer met elkaar door

Thierry Neuville zal ook volgend seizoen uitkomen voor het rallyteam van Hyundai. Dat maakte de huidige leider in het WK rally donderdagochtend zelf bekend via sociale media. De 36-jarige Neuville zal tot en met 2025 in dienst rijden van de Zuid-Koreaanse renstal.

Thierry Neuville komt al sinds 2014 uit voor Hyundai en boekte met het team ook zijn allereerste zege in het wereldkampioenschap rally. Aan de zijde van Nicolas Gilsoul won hij dat jaar de Rally van Duitsland.

Met co-piloot Gilsoul, die hij in 2021 inruilde voor zijn huidige co-rijder Martijn Wydaeghe, kroonde hij zich vier keer na elkaar tot vicewereldkampioen (2016, 2017, 2018 en 2019) en mocht hij in totaal dertien keer het zegegebaar maken.

Met de 32-jarige Wydaeghe boekte Neuville tot nog toe zeven zeges in vier jaar en werd hij drie keer derde in het WK (2021, 2022 en 2023).

"Het klopt dat ik mijn contract bij Hyundai verlengd heb", zei Neuville donderdagochtend. "Het wordt leuk om nog een jaar verder te werken met Hyundai. Ik ben er nu elf jaar en kijk er naar uit om dit verder te zetten."

"Dit is fijn voor mezelf, maar vooral voor de sport, want dat wil zeggen dat Hyundai ook volgend jaar in het WRC blijft. Dat is positief. Ik kijk er al naar uit."

Neuville rijdt in Griekenland zijn 166e wedstrijd in het WRC. In de WK-tussenstand. Neuville heeft onze landgenoot een voorsprong van 27 punten op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Toyota). Zijn Estse ploeggenoot Ott Tänak volgt op 31 punten.