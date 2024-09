Van recordman Witsel tot debutant bij Bratislava: dit zijn de 26 "buitenlandse" Belgen in de Champions League

Met 26 zijn ze dit jaar, de Belgische spelers bij buitenlandse clubs in de Champions League. Een hoog aantal, dat mede te danken is aan het nieuwe format van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie: dit jaar doen niet 32 maar 36 teams mee.

De oudste landgenoot op het kampioenenbal is Axel Witsel. De 35-jarige verdediger van Atlético is bovendien ook de Belg met het meeste aantal Champions League-wedstrijden op zijn teller: 81. Met 76 matchen is Real-doelman Thibaut Courtois de eerste achtervolger.

Ook zijn er een heel aantal Belgische debutanten. Bij Aston Villa is Amadou Onana er voor het eerst bij, bij Celtic maakt Rode Duivel Arne Engels dan weer zijn opwachting. Bij Juventus mag revelatie Samuel Mbangula nu ook proberen schitteren op het grootste toneel.

Verder staan er nog heel wat jonge en minder jonge Belgen voor hun vuurdoop in de Champions League: Zeno Debast (Sporting), Samuel Nibombe (Monaco), Ameen Al-Dakhil (Stuttgart) en Ngal'ayel Mukau en Mathias Fernandez-Pardo (Lille) doen dat bij gerenommeerde clubs.

Maar ook de kleinere clubs uit Europa vaardigen landgenoten af. Zo gaat voor Ibrahim Salah (Brest), Siemen Voet (Slovan Bratislava), Dimitri Lavalée (Sturm Graz) en Elias Cobbaut (Sparta Praag) straks een droom in vervulling.