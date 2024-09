Maxime Hordies geeft op na ongelijke strijd tegen atleten met minder zware beperking: "Eén symbolische ronde gereden"

Zoals hij zelf voorspeld had, is handbiker Maxime Hordies niet in het stuk voorgekomen in de paralympische wegrit (H1-2). De Belg was machteloos in een strijd die nooit eerlijk kon zijn, het goud ging naar een ongenaakbare Fransman. Geen enkele atleet uit Hordies' H1-klasse slaagde erin om binnen de tijdslimiet te finishen. Hordies zelf reageerde laconiek. "Het was een training."