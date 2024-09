Hoe kan Remco Evenepoel zijn WK-vorm nog verbeteren? "Nu eerst intensiteit in koers opdoen"

In de 1e etappe van de Tour of Britain toonde Remco Evenepoel zich met een paar prikjes en een laatste beurt voor zijn ploegmaat Paul Magnier. Ook gisteren toonde de olympische kampioen zich door aan te vallen en te werken voor Julian Alaphilippe.



"Er moet nog een pak bij", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck aan onze reporter ter plaatse voor de 3e etappe over de vorm van Evenepoel. "Daarom geeft hij zoveel in koers om nog een stap vooruit te zetten."



"Het is nu zaak om het goede gevoel te vinden op de fiets. Dat alles vrij vlot gaat, want richting deze Tour of Britain heeft hij enkel rustig getraind. Nu moet hij intensiteit in koers opdoen. Dat zijn die paar kleine procentjes om opnieuw net iets meer te kunnen."



Ook vandaag liggen er weer mogelijkheden voor Evenepoel en Soudal-Quick Step om koers te maken.



"We zullen, zoals de laatste dagen, vrij agressief koersen. In het begin is het vrij technisch en het is ook slecht weer. We gaan met een open vizier de rit aanvatten, want het is voor ons geen nadeel om een zware koers te hebben."



Wat zal Evenepoel dan nog na deze Tour of Britain doen om op het WK in topvorm te zitten?



"Na deze zesdaagse moet hij eerst herstellen om dan in Spanje nog wat werk te kunnen verrichten."