Stephen Williams scoort weer in Tour of Britain, Remco Evenepoel moet lossen in koninginnenrit

De Britse renner Stephen Williams (Israel-Premier Tech) heeft zijn leiderstrui in de verf gezet met een nieuwe zege in de Tour of Britain. Na winst in rit 2 was hij ook de sterkste op een pittige aankomst van rit 3. Remco Evenepoel speelde geen rol van betekenis, zijn ploegmaat Paul Magnier werd tweede.

Voor de derde dag op een rij mochten de klassementsmannen in hun handen wrijven in de Tour of Britain. Het was ook hun laatste kans om nog iets uit te richten, want de volgende 3 ritten zijn voor de sprinters.



Soudal - Quick Step en Ineos Grenadiers hadden die boodschap begrepen. Van bij de start kozen ze resoluut voor de aanval. Waar er een spervuur aan aanvallen werd verwacht, bleef die toch wat uit. Vrij vroeg kregen Julian Alaphilippe en 3 kompanen wat ruimte, waardoor de koerssituatie vastlag.



Op 93 kilometer van de finish was hun liedje uitgezongen na een versnelling in het peloton door zijn eigen ploeg. Remco Evenepoel zette zijn ploegmaats op kop en de olympische kampioen deed zelf ook zijn duit in het zakje.



De ene na de aanval volgde, al hielden Evenepoel en Alaphilippe zich afzijdig. Een groep met Tobias Foss en Gil Gelders glipte weg op 60 kilometer van de finish.



Dat Evenepoel zich afzijdig hield, was blijkbaar een teken van niet meer kunnen. In de gietende regen moest hij op 21 kilometer van het einde het peloton laten rijden.



Op de laatste klim van de dag werden Gelders en co. gegrepen, met een uitgedunde groep zou er in de oplopende slotkilometer gesprint worden.



Net als gisteren toonde Stephen Williams zijn snelle benen. Hij hield iedereen gemakkelijk af. Paul Magnier kwam nog het dichtst in de buurt, maar hij kwam te laat.



Williams breidt zo zijn voorsprong in het algemeen klassement nog wat uit en mag zijn naam al in potlood op de erelijst schrijven.