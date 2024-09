Nathan Van Hooydonck geeft eerste voorzichtig positief signaal over Wout Van Aert: "Maar nog nooit zo gevloekt"

wo 4 september 2024 16:25

België leeft mee met zijn kopman, Wout van Aert. Ook zijn boezemvriend en ex-ploegmakker Nathan Van Hooydock keek met lede ogen toe hoe de groenetruidrager uit de Vuelta viel. Vanuit het kamp van Visma-Lease a Bike kreeg hij al een eerste geruststellend signaal, maar Van Hooydock voelt toch de pijn van zijn poulain. "Ik kan me inbeelden dat hij voor dit seizoen de handdoek gooit", schat hij in Sporza Daily in.

Dinsdagnamiddag werd het in vele Belgische huiskamers even heel stil.



Het moment waarop Wout van Aert met bebloede benen en een lijkbleek gelaat de Vuelta moest verlaten, kwam binnen bij iedereen.



Ook bij zijn voormalige ploegmakker en boezemvriend Nathan Van Hooydonck. "Het is lang geleden dat ik nog zo gevloekt heb", vertelt hij in Sporza Daily. "En toen wist ik nog niet eens hoe erg het was. Ik kreeg een pushmelding van Sporza dat hij gevallen was. Beelden had ik toen nog niet gezien, maar als vriend dacht ik :"Dit kan toch niet waar zijn?"."



Zeker ook de timing en context wekte medelijden voor de Belgische renner. Net wanneer Van Aert zijn pechseizoen in schoonheid aan het afsluiten was, sloeg het noodlot dus nog maar eens toe. "Zuurder kan niet", weet ook Van Hooydonck. "Wout was bezig aan een heel mooie comeback. Hij vocht fantastisch terug na een zware blessure. Dit komt op een heel slecht moment." "Voor mij is het makkelijk te zeggen dat hij dit ook wel te boven komt, maar dit is toch de zoveelste tegenslag voor hem."

De opgave van Van Aert in beeld.

Stand van Zaken

Zelf heeft Van Hooydonck nog niets gehoord van zijn poulain.



"Ik heb hem nog niet gebeld, maar wel al een berichtje gestuurd", klinkt het. "Hij zal even moeten bekomen van de fysieke pijn, maar ook van de emotie die erbij komt kijken."



Toch ving Van Hooydock al eerste positieve signaaltjes op uit het kamp van Visma-Lease a Bike. "Ik heb deze ochtend wel even zijn verzorger aan de lijn gehad. Hij gaf aan dat het wel oké gaat met hem, gelukkig. Dus hopelijk kan hij snel naar zijn familie thuis."



Ik kan me inbeelden dat hij nu de handdoek gooit voor dit seizoen. Nathan Van Hooydonck