Remco Evenepoel voelt zich "nog niet top", maar geniet van rentree: "Heb veel complimenten gekregen over fiets"

di 3 september 2024 16:37

De twijfels na de ziekte zijn voor het verleden. Remco Evenepoel heeft zich meteen getoond in de openingsrit van de Tour of Britain. De Belg - voortaan in goud gehuld - werd op de proef gesteld, maar antwoordde met een sterke lead-out. "Het gevoel is niet superslecht, maar ik ben al beter geweest", lacht Evenepoel na de ritzege van zijn ploeg.

Het gevoel na zijn eerste koers sinds de Olympische Spelen? "Lastig, ik was ook niet helemaal top", hijgt Remco Evenepoel. "Vanaf er iemand doortrok, begon ik helemaal te verzuren. Maar over het algemeen hou ik hier wel een goed gevoel aan over, hoor. Het is een goed startpunt om voort te werken." Je zou bijna vermoeden dat Evenepoel zich koest heeft gehouden in het pak. Niets was minder waar: de Belg verzorgde de lead-out voor zijn ploeggenoot Paul Magnier. Met succes. "Als hij erbij kan blijven op de lastige klimmetjes, dan weet je dat hij goed is", deelt Evenepoel. "Hij was duidelijk de sterkste vandaag."

Ik heb ook veel complimenten gekregen over de fiets. Dat geeft me wel extra vleugels. Remco Evenepoel