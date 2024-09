Dankzij gouden lead-out: Paul Magnier bedankt Evenepoel voor sprintzege in opener Tour of Britain

Meteen raak voor The Wolfpack op Britse wegen. Paul Magnier heeft de openingsetappe van de Tour of Britain gewonnen dankzij een lange lead-out van zijn ploeg. Remco Evenepoel toonde dat zijn (WK-)vorm niet al te slecht is met een gouden loods, zijn Franse collega Alaphilippe nam over en Magnier werkte knap af.

De eerste rit van de Tour of Britain was met 182 kilometer meteen de langste etappe van de Britse zesdaagse. Voor de start vertelde Remco Evenepoel dat het geen massasprint zou worden omdat er onderweg hard gekoerst zou worden op de 5 beklimmingen. Daar zou hij zelf mee voor zorgen.



Soudal - Quick Step controleerde de hele rit in de jacht op 3 vroege vluchters. Met Evenepoel, Julian Alaphilippe en Paul Magnier hadden ze namelijk 3 kanshebbers op de zege. Voor de slotklim werd er wel aangevallen, maar niemand kon een kloof van betekenis slaan.



Aan de voet van de slotklim, op 24 kilometer van het einde, versnelde Alaphilippe meteen. Hij geraakte niet weg, maar het zorgde wel voor een spervuur aan aanvallen.



Ook Evenepoel probeerde weg te geraken, maar bergop lukte dat niet. Dan maar in de afdaling dacht Evenepoel. Hij sloeg een klein gaatje, maar werd opnieuw ingerekend.



Meteen werd de focus verlegd naar - toch - een sprint. Samen met Ineos Grenadiers, voor Ethan Hayter, controleerden ze het peloton. Op 3 kilometer van de finish nam Evenepoel een laatste beurt voor zich. Onder de vod was het aan Alaphilippe om Magnier naar de overwinning te loodsen.



Hayter zag zijn kans op de zege in rook opgaan toen hij de laatste bocht helemaal verkeerd inschatte. Op de kasseien in Kelso was het Paul Magnier die voorbij iedereen knalde en met overmacht naar de overwinning sprintte.



Voor de 20-jarige Fransman is het zijn 3e profoverwinning dit jaar. Hij is ook de eerste leider. Morgen staat er opnieuw een heuveletappe op het menu in

Groot-Brittannië.