Parijs vereeuwigd in goud: Remco Evenepoel kan zich niet meer verstoppen in peloton met blinkende outfit

Geen enkele wielercommentator die voortaan Remco Evenepoel over het hoofd ziet. De Belgische triomfator van de Olympische Spelen doet zijn dubbel goud alle eer aan met een nieuwe outfit. Op zijn shirt krijgt de regenboog het gezelschap van een streepje goud, ook met zijn helm, bril en fiets is de prestatie in Parijs duidelijk vereeuwigd.