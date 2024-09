Corona "op het verkeerde moment" hindert topfavoriet Roger Habsch (5e): "De conditie is er helemaal niet"

Van bij de start was duidelijk dat Habsch niet het niveau bereikte dat iedereen verwachtte. De topfavoriet had meteen enkele meters achterstand en kwam niet verder dan plek 5.

Na de race werd duidelijk wie, of eerder wat, de boosdoener was: corona. Habsch heeft er al ruim drie maanden last van.

"Ik liep het op tijdens het WK in Japan. We hebben ons best gedaan, maar het was echt een heel moeilijk herstel."

Habsch kan zijn ontgoocheling, logischer wijze, moeilijk verbergen. "We wisten niet wat we moesten doen. Covid heeft gewonnen."